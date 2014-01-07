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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۱۸

انتصاب در وزارت دادگستري

انتصاب در وزارت دادگستري

وزير دادگستري با صدور حكمي مديركل جديد دفتر مديريت عملكرد وزارت دادگستري را منصوب كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري در حكمي، حسن صفر خاني را به سمت مشاور وزير و مدير كل دفتر مديريت عملكرد وزارت دادگستري منصوب كرد.
 
در متن حكم وزير دادگستري خطاب به صفرخاني آمده است:
 
نظر به تعهد و تجارب جنابعالي در عرصه هاي مختلف اجرايي، به موجب اين ابلاغ به سمت«مشاور وزير و مديركل دفتر مديريت عملكرد وزاتر دادگستري» منصوب مي شويد. اميدوارم با هماهنگي و نظارت بر حوزه هاي ذيربط در وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي، وظايف محوله را به نحو شايسته معمول فرماييد.
کد مطلب 2209568

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