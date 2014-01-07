انتصاب در وزارت دادگستري

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري در حكمي، حسن صفر خاني را به سمت مشاور وزير و مدير كل دفتر مديريت عملكرد وزارت دادگستري منصوب كرد.
در متن حكم وزير دادگستري خطاب به صفرخاني آمده است:
نظر به تعهد و تجارب جنابعالي در عرصه هاي مختلف اجرايي، به موجب اين ابلاغ به سمت«مشاور وزير و مديركل دفتر مديريت عملكرد وزاتر دادگستري» منصوب مي شويد. اميدوارم با هماهنگي و نظارت بر حوزه هاي ذيربط در وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي، وظايف محوله را به نحو شايسته معمول فرماييد.
نظر شما