نرم افزار "طرح شناسه یکتای کسب و کار استان البرز" 80 درصد پیشرفت دارد

علی تیرداد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: نرم افزار "طرح شناسه یکتای کسب و کار استان البرز" برای آسانتر شدن کدگذاری ها و همچنین تجمیع کارگاه های فعال در سطح استان طراحی و ارائه شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: طرح مورد نظر در جلسه شورای مدیران مرکز آمار ایران مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارزیابی این طرح توسط مسئولان مرکز آمار ایران، یک نسخه از این نرم افزار در اختیار اداره کل دفتر پایگاه و اطلاع رسانی مرکز آمار ایران قرار خواهد گرفت.

این مسئول تاکید کرد: طرح شناسه یکتای کسب و کار در تعداد زیادی از استان های کشور در حال اجرا است و در البرز نیز حدود 60 نفر اطلاعات را جمع آوری، دسته بندی و ثبت کرده اند.

تیرداد یادآور شد: تعداد کارگاه های که در این طرح به ثبت رسیده اند 260 هزار و 656 بوده اند که سازمان صنعت و معدن و تجارت استان البرز 53 هزار و 375 رکورد، ثبت اسناد و املاک 27هزار و 630 رکورد، میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 252 رکورد، ادارات جهاد کشاورزی 3 هزار و 688 رکورد، تعاون کار و رفاه اجتماعی 34 رکورد و امور مالیاتی 175هزار و 677 رکورد را ثبت کرده اند.