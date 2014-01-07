انعقاد قرارداد ترمیم نوارهای حفاری در اروند کنار/ پارک شهر تا نوروز ساخته می شود

یوسف دریس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در دست ساخت بودن پارک بزرگ شهر اظهار کرد: با تمهیدات اتخاذ شده کار ساخت این پارک تا پیش از اتمام سال و آغاز نوروز به انجام می رسد.

شهردار اروندکنار با اشاره به تمایل مردم به استفاده از فضای پارکها تصریح کرد: با بهره برداری از این پارک این فضا می تواند مورد استفاده میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور قرار گیرد.

به گفته وی تامین روشنایی پارک شهر در جهت تامین امنیت خانواده ها، میهمانان و زائران در دست اقدام است.

دریس گفت: همچنین ایجاد چندین استند جهت اطلاع رسانی و کمک به زیبایی شهر در نقاط مختلف شهری به ویژه در مسیر تردد میهمانان و کاروانهای راهیان نور پیش بینی شده است.

شهردار اروندکنار از ایجاد دو آب نما و تعویض تابلوهای نام گذاری انهار موجود در شهر به عنوان دیگر کارهای قابل اجرا بای استقبال از میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور نام برد.

وی افزود: به منظور ایجاد روحیه نشاط و شادمانی در میان مردم به ویژه در ایام نوروز برگزاری مسابقات خانوادگی تدارک دیده شده است.

دریس همچنین از آمادگی دستگاه متبوعه خود در کمک به رفع مشکلات احتمالی در یادمان والفجر 9 خبر داد.