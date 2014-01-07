قوانین بر زمین مانده پرستاری باید در بودجه 93 دیده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر جراحی، پرداختن به بحث تعرفه گذاری خدمات پرستاری را از دیگر اولویتهای جامعه پرستاری برای لحاظ در بودجه سال 93 عنوان کرد و گفت: متأسفانه این بحث سالهاست که بر زمین مانده و امیدواریم در بودجه امسال بحث تعرفه گذاری خدمات پرستاری همانند سالهای گذشته مغفول واقع نشود.

وی ادامه داد: قطعاً اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در کاهش چشمگیر هزینه های درمانی بسیار موثر است و علاوه بر ادای حق و حقوق پرستاران موجب افزایش رضایتمندی مردمی نیز خواهد شد.

جراحی اضافه کرد: تخصیص بودجه لازم برای اجرای کامل قانون بهره وری در تمامی مراکز درمانی سراسر کشور از دیگر انتظارات پرستاران در بودجه سال آینده است و چشم امید جامعه پرستاری به مجلس است، زیرا به دلیل ضعف بودجه ای گاهاً برخی از دانشگاه های علوم پزشکی از پرداخت اضافه کار پرسنل سرباز می زنند و این پرداختی ها گرفتار تأخیرهای چندین ماهه می شود.

وی اجرای کامل قانون ارتقاء بهره وری را موجب شوق خدمت در پرستاران دانست و گفت: در حال حاضر برخی پرستاران به دلیل برخی بدقولی ها، معوقه ها و کمبودهای جبران نشده به طرف بیمارستان های خصوصی یا حتی خروج از کشور سوق می یابند.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری یزد خاطر نشان کرد: ما همواره در جهت تبیین مشکلات و مطالبات پرستاران با نمایندگان استان یزد رایزنی داشته ایم و با توجه به فصل بودجه بندی قطعاً رایزنی هایی طی روزهای آینده با این نمایندگان در جهت اقناع آنها نسبت به اهمیت پرداختن به مشکلات پرستاران و تأثیر آن در نظام سلامت، خواهیم داشت.