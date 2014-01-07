تولید 1200 مقاله در زمینه ایده های نو علوم انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع دکتر حمید رضا آیت اللهی رئیس سابق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و معارفه دکتر صادق آینه وند رئیس جدید این پژوهشگاه صبح امروز با حضور دکتر وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم در محل این پژوهشگاه برگزار شد.

دکتر حمید رضا آیت اللهی - رئیس سابق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به 4.5 سال حضور در این پژوهشگاه گفت: از سال 87 تا 92 بازدهی اجرایی در این پژوهشگاه 9 برابر شده است که این مساله نشان از فعالیت سنگین همکاران را دارد .

وی ادامه داد: هر 4 عضو هیات علمی در پژوهشگاه یک مجله علمی پژوهشی ایجاد کرده اند که این مساله هم مستلزم تلاش بسیاری است.

رئیس سابق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تصریح کرد: در طول 3-4 سال گذشته بیش از 1200 مقاله علمی پژوهشی در زمینه ایده های نو علوم انسانی تولید شده که این کار بسیار بزرگی است در حالیکه بودجه این پژوهشگاه فقط به اندازه تورم افزایش پیدا می کرد.

وی ادامه داد: خوشحالم از اینکه این مسئولیت به دکتر آینه وند (رئیس جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )محول شد چون وی بسیار بزرگوار است و مشوق من در زمینه پیشرفت کار به پژوهشگاه بودند.

آیت اللهی تصریح کرد: در کل کشور کسی را بهتر از دکتر آینه وند برای این تصدی این پست نمی دانم که کاستی های ما را برطرف کرده و به رشد پژوهشگاه کمک کند.