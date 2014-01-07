۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۱۹

در گفتگو با مهر مطرح شد:

مهاجرپذیری در کرج با ضعف امکانات مشکلات را تشدید می کند/ ضرورت احداث کمربندی محمدشهر

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از اکنون باید به فکر تمهید و تجهیز امکانات در جنوب شهرستان کرج بود، گفت: اگر برای این امر برنامه ریزی نشود با ضعف امکانات موجود قطعا مهاجرپذیری در جنوب استان البرز مشکلات متعددی را به وجود خواهد آورد.

محمد جواد کولیوند شامگاه دوشنبه در حاشیه دیدار مردمی در محمدشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت توجه به مسئله مهاجرپذیری در جنوب استان البرز تصریح کرد: با وضعیت موجود و کمبودها و کاستی های متعددی که در جنوب شهرستان و استان داریم قطعاً در آینده نزدیک و بواسطه مهاجر پذیری این منطقه با مشکلات عدیده ای روبرو خواهیم شد.

وی ادامه داد: چالش در اوضاع آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی و اشتغال از مهمترین مشکلاتی هستند که بروز آنها در آینده ای نه چندان دور و با وجود وضعیت فعلی دور از انتظار نیست.

کولیوند به سلسله جلساتی که یک هفته درمیان در شهرستان کرج، اشتهارد و همچنین آسارا برگزار می شود اشاره کرد و گفت: در جلسات اخیر مناطقی از قبیل ماهدشت، مشکین دشت و اشتهارد را در برنامه هایمان داشتم که امیدواریم بتوانیم هرچه سریعتر و طبق برنامه در شهرها و مناطق مختلف دیگر نیز جلسات را برگزار کنیم و به طور رو در رو و میدانی با مشکلات و کاستی های موجود هر منطقه آشنا شویم و در نتیجه آن پیگیری های لازم را انجام دهیم.

ضرورت احداث کمربندی محمدشهر

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین مشکلات شهر محمدشهر و منطقه جنوب شهرستان کرج را فقدان کمربندی در آن عنوان کرد و گفت: محمدشهر مسير مواصلاتی چندين استان کشور است و لازم است تا کمربندی محمدشهر در اين مسير احداث شود زیرا مسافران زيادی از استانهای مختلف، مسير محمدشهر و اشتهارد را برای انجام سفرهای خود انتخاب می کنند که اين امر، حجم ترافيک در اين مناطق را افزايش می دهد و بر مشکلات درون شهری می افزايد.

کولیوند افزود: خوشبختانه بحث مطالعاتی کمربندی محمدشهر در فاز نخست به اتمام رسیده و در ادامه و با اقدامات و پیگیری های شورای فنی استانداری پیش خواهد رفت.

وی اظهار داشت: حل مشکلات تردد جاده ای در محمدشهر نيازمند همکاری همه دستگاه های ذيربط است و همه بايد در اين خصوص خود را مسئول بدانند و طبق وظايف عمل کنند.

واگذاری زمین مربوط برای اجرای پارک 70 هکتاری محمدشهر و جنوب استان البرز به شهرداری محمدشهر از دیگر موارد مهمی بود که کولیوند بر پیگیری و عملیاتی کردن آن تاکید کرد.

