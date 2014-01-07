وجود 118000 واحد مسکن مهر در آذربایجان شرقی/ لزوم ورود خیرین و سرمایه گذاران به شهر جدید سهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق پورمهدی قبل از ظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن آذربایجان شرقی با تاکید بر تحویل به موقع واحدهای مسکن مهر به متقاضیان به دستگاه های اجرایی مربوطه اظهار داشت: در شهر جدید سهند با توجه به مشکلات زیر بنایی و رو بنایی از جمله آب، فاضلاب، برق و گاز به بهره برداری نرسیده است.

وی با اشاره به کمبود اعتبارات دستگاه های دولتی گفت: دستگاه های اجرایی دولتی با توجه به کمبود اعتبار تحویل واحد های مسکن مهر به متقاضیان را به تاخیر می اندازند و در این راستا خیرین با مساعدت و کمک های خود دولت را در تسریع تحویل واحدهای مسکونی یاری کنند.

پورمهدی هم چنین در ادامه گفت: در ایجاد مدرسه، درمانگاه، آتش نشانی، باشگاه ورزشی و پارکینگ در مسکن مهر شهر جدید سهند باید به کمبودها توجه جدی شود تا افراد هنگام تحویل واحد از این خدمات نیز استفاده کنند.

وی از دستگاه های مربوطه با مسکن مهر خواست تا در تحویل واحدها به متقاضیان، فعالیت های خود را تسریع دهند.

پورمهدی همچنین از خیرین، انبوه سازان و پیمانکاران خواست تا در ساخت مدرسه، فضاهای ورزشی و درمانی در این مناطق به کمک دولت کمک کننشد.