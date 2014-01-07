آغاز ثبت نام در کاردانی و کارشناسی بدون آزمون آزاد از ساعت 14 امروز

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام كارشناسي پيوسته و ناپيوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامي از ساعت 14 امروز سه شنبه در سامانه مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org آغاز می شود و تا 30 دی ماه ادامه دارد.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد، گفت: داوطلبان كارشناسي پيوسته 10 رشته/محل و كارشناسي ناپيوسته يك رشته و حداكثر 10 محل دانشگاهي را مي توانند انتخاب و در سايت مركز آزمون ثبت كنند.

وی افزود: داوطلبان مقطع كارشناسي پيوسته بايد انتخاب هاي خود را از يك مجموعه آموزشي يا از يك نظام آموزشي انجام دهند به عبارت ديگر 10 انتخاب داوطلبان باید از سيستم پاره وقت يا تمام وقت باشد، به اين معني كه امكان انتخاب از تمام وقت و پاره وقت وجود ندارد.

به گفته اقبالی، داوطلبان در نظر داشته باشند در صورت تمايل براي ثبت نام در بيشتر از يك نظام يا مجموعه آموزشي، مي توانند با تهيه كارت هاي اعتباري بيشتر در دو نظام آموزشي يا چند مجموعه آموزشي ثبت نام كنند. براي ثبت نام داوطلبان هيچ محدوديتي به لحاظ مدرك ديپلم متوسطه آنها وجود ندارد و هر داوطلب مي تواند از هريك از مجموعه هاي آموزشي بر اساس علاقه انتخاب رشته و ثبت نام كند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اينكه پذيرش دانشجوي بدون آزمون بر اساس معدل كتبي دیپلم داوطلبان صورت می گیرد، در صورتی که دیپلم فرد با رشته انتخابی مغایرت داشته باشد با اعمال ضریبی معدل مذکور اصلاح خواهد شد تا امکان مقایسه معدل داوطلبان وجود داشته باشد؛ همچنین ضرایب مربوط به اصلاح معدل داوطلبان با دیپلم های مختلف و برای شرکت در گروه های آموزشی مختلف در دفترچه راهنماي ثبت نام منتشر شده است.

اقبالي در مورد زمان اعلام نتايج دوره كارشناسي بدون آزمون، گفت: نتايج دوره كارشناسي پيوسته و ناپيوسته بدون آزمون در هفته اول بهمن ماه اعلام خواهد شد.

جزئیات پذیرش کاردانی پیوسته و ناپیوسته

به گزارش مهر، ثبت نام بدون آزمون رشته هاي كارداني پيوسته و ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي نیز از ساعت 14 امروز سه شنبه در سامانه مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org آغاز می شود.

به گفته ناصر اقبالی، هر داوطلب مي تواند با تهيه يك كارت اعتباري، يك رشته/محل را انتخاب و ثبت نام خود را انجام دهد. داوطلبان پس از ثبت نام اينترنتي با در دست داشتن پرينت ثبت نام خود مي توانند 48 ساعت بعد از اين اقدام در ساعات اداري به واحد دانشگاهي مربوطه مراجعه تا ثبت نام قطعي خود را در واحد مربوطه انجام دهند.

رئيس مركز آزمون، تأكيد كرد: با توجه به اينكه ثبت نام در مقطع كارداني به منزله پذيرش قطعي است پس از ثبت نام، امكان اصلاح وجود ندارد و داوطلبان لازم است نسبت به انتخاب رشته/محل خود دقت لازم را داشته باشند اما اگر داوطلبي بخواهد در رشته/محل ديگري نيز پذيرش شود، مي تواند با تهيه مجدد كارت اعتباري نسبت به ثبت نام خود در رشته و محل جديد اقدام کنند.