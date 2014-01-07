کتاب «بخششی تا آسمان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب حاصل تلاشهای معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف برای نهادینه کردن موضوع وقف در جامعه است که در 30 گفتار تهیه و به زیور چاپ آراسته شده است.



مؤلف این کتاب حجت الاسلام و المسلمین حسین ژولیده است و در کتاب خود مباحثی مانند راه سعادت، سرمایه گذاری در بانک خدا، تیر وقف در قلب استکبار و سهام نیکوکاری را مدنظر قرار داده است.



کتاب بخششی تا آسمان که عنوان خود را از یکی از مباحث 30 گانه آن أخذ کرده است در قطع رقعی و در شمارگان 5000 نسخه از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه برای دومین بار در پاییز امسال تجدید چاپ شده است.



در بخش دوم این کتاب در مورد وقف و جایگاه آن آمده است: وقف یعنی محدود نبودن در این دنیا، خود را فراتر از زمان دیدن، یعنی به جای هفتاد سال، هفت میلیون سال و بیشتر، از دنیا استفاده کردن، وقف یعنی اینکه انسان خود را فراتر و بالاتر از این بدن مادی ببیند.



خواندن این کتاب به دوستداران مباحث دینی و علاقه مندان به مسائل وقف توصیه می شود.