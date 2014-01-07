پژوهش رکن توسعه/ باغداران نیازمند انبارهای فنی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج نیاز آذری پیش از ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی اعضای شورای مرکز پژوهش و توسعه با اشاره به اینکه راهکارهای پژوهشی رکن توسعه جامعه است افزود: استفاده از راهکارهای پژوهشی سبب بروز خلاقیت ها مختلف در امر اجرایی می شود.



وی بیان داشت: پژوهشگران این فرصت را در اختیار مدیران اجرایی قرار خواهند داد بتواند از بین ایده های مختلف طرحی که هزینه کمتر وبهره وری سریعتر را به دنبال دارد را انتخاب کند.



نیاز آذری اذعان داشت: تاسیس این مرکز پژوهشی توسط حسین نیازآذری نماینده مردم بابل در مجلس استفاده از فکر و ایده ناب پژوهشگران ونخبگان علمی وفرهنگی واقتصادی درتوسعه وبهیود زیرساخت های عمرانی ورفع عقب ماندگی شهرستان است.



رئیس دبیرخانه مرکز پژوهش وتوسعه دفتر نیازآذری گفت: مهمترین دغدغه ما رفع مشکل زیرساخت های شهرستان بابل است ،مشارکت جمعی می تواند عرصه را برای توسعه همه جانبه فراهم کند.



باغداران نیازمند انبارهای فنی ونوین هستند



فعال و پژوهشگر بخش کشاورزی دراین جلسه ضمن ارائه طرحها وایده های ناسب در راستای رفع مشکل کشاورزی وباغداری مردم منطقه مازندران نیز اظهارداشت: در بخش کشاورزی دو محصول استراتژیکی برنج ومرکبات دچار چالش بزرگی است.



شهیدی فر افزود: متاسفانه به دلیل عدم توجه اساسی بهاین بخش مرکبات تولیدی باغداران در دست باغدار مانده وقیمت مناسبی برای عرضه این محصول وجود ندارد.



این مسئول اذعان داشت: گذشت هاز قیمت نامناسب محصول باغی مهم ترینچالشی که کشاورز با آن مواجه است عدم توان نگهداری پرتقال ومحصول تولیدی باغی از سوی کشاورز است.



شهیدی بیان داشت: متاسفانه در این خصوص راهکار مناسبی از سوی سازمان جهاد ،بانکهای مرجع از جمله بانک کشاورزی وسازمان صنعت ،معدن و تجارت ارائه نشده است.



وی تصریح کرد: بهسازی و نوسازی انبار مرکبات به صورت مکانیزه وفنی برای کشاورزانی که بیش از پنج هزار متر مربع باغ دارند بهترین راهکار جهت کمک کشاورزان است.



این پژوهشگر بخش کشاورزی متذکرشد: ما در بخش محصول برنج نیز نیازمند کشت دوم یعنی نشاء مجدد هستیم نه رتون وسایر محصولات، چیزی که متاسفانه در برنامه مالی استان وشهرستان به آن توجه نشده است وچالش جدی دراین بخش پسماندها،سموم کشاورزی و وضعیت نامناسب بازار است.



48 درصد حوادث کشور به کارگران ساختمانی اختصاص دارد



رئیس انجمن صنفی کارگران نیز در این جلسه اظهارداشت: توسعه هر شهری برند آن جامعه محسوب می شود .



پورچالی بیان داشت: این حق مردم هرجامعه ای است که از ارتقا کیفی وکمی مناسب بهره مند باشند ودر هرعصه وشغلی فعالیت دارند از امینی کافی برخوردار باشند.

وی افزود: متاسفانه باوجودی که نیروی انسانی نقش تعیین کنندهای در توسعه کشور ایفا می کند اما متاسفانه قشر کارگردر طول تاریج بسیار مظلوم واقع شده واین جایگاهی نیست که دین مبین اسلام به آن پرداخته است زیرا در اسلام بخصوص شیعه احترام به کارگر به اندازه ای است که پیامبراکرم بردستان کارگر بوسه زده است واین افتخار را تنها به این قشر داده است.



این مسئول متذکرشد: ما نیازمند تشکیل سازمان پژوهشی در سح کشور هستیم تا این خلا های موجود راپرکند.



پورچالی تصریح کرد: انجمن صنفی کارگری تشکلی مردم نهاد است که متاسفانه حمایت لازم نمی شود این امر سبب شده 48 درصد حوادث کشور به کارگران ساختمانی اختصاص یابد در حالی که در دنیا این آمار به 13 درصد می رسد.



وی با اشاره به اینکه کارگران دارای مشکلات عدیده ای هستند از نمایندگان مجلس خواست ایده ها وطرح هایی که به بهبود وضعیت کارگران کمک می کند توجه شده واجرایی گردد.



از ایده های آموزشی پژوهشی حمایت شود



غلام علی مهدی نیا پژوهشگر ومسئول اجرا طرح نوین آموزشی نیز اظهارداشت: برای خروج از وضعیت نامناسب در تمام عرصه های مختلف ابتدا باید ارائه راهکارهای مناسب با فکر نوین داشت ،و اندیشه را ارتقا داد .



وی گفت: مهم ترین عامل توسعه شناسایی نخبگان وپژوهشگران هر منطقه بوده تا بتوانیم از ایده های ناب آنها بهره ببریم .



مهدی نیا گفت: اگرفرماندار،شهردار ومسئولان شهری درفراخوان وجذی نیروهای متخصص ومتعهد موفق شوند بسیاری از گره های کور اقتصادی ،فرهنگی،آموزشی وعمرانی توسط ایده هایی که از این پژوهشگران ارائه می شود حل نمود.



وی پژوهشگربرتر افزود: یکی از اقداماتی که برای نخبه پروری وتوسعه ذهن در بخش آموزشی ارائه دادیم طرحنوین آموزش چرتکه بوده که امیدواریم باحمایت از این طرح از سوی مسئولان وخانوادهها بتوانیم فرزندانی شاد ومبتکر در بخش آموزش نوین کشور داشته باشیم.



جامعه نیازمند ذهن خلاق وپژوهشگر است



رئیس مرکز رشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نیز اظهارداشت: یاد گرفتیم فرزندان خود را تشویق به درس خواندن نمائیم ولی امروزه برای موفقیت جامعه باید بچه هایی تربیت کرد که علاوه براخذ مدرک تحصیلی ، ذهن خلاق وپژوهشگربرای آینده موفق وروشن داشته باشیم.



مجید عباسی با اشاره به اینکه باید ذهن جستجو گر رادر کودکان تقویت کرد گفت: اینکه مطلبی رااز جایی بیاموزیم کافی نیست،روش کسب اطلاعاتوفن آوری در جهان دستخوش تغییرات عدیده ای شده برای اینکه مسیر توسعه را طی کنیم باید ابتدا انسان توانمندی داشته باشیم تا بتوانیم از تصمیمات شایسته او بهره مند شویم.



این مسئول اذعان داشت: باید همه تصمیمات اجرایی ما پشتوانه پژوهشی داشته باشد ،این مرکزواین نشست ها به ما می آموزد که نظرات فی الوداعه نمی تواند راهکار مناسبی برای حل مشکلات باشد ونیاز است تصمیمات درست باپشتوانه پژوهشی نخبگان پزوهشگر جایگزین نظرات غیرکارشناسانه شود.



عباسی تصریح کرد: یکی از اقدامات اساسی که در راستای تربیت انسانهای خلاق انجام گرفت خرید زمینی در بلوارکشاورز بابل به مساحت 13 هزارمترمربع بوده که به عنوان مرکز نوآوری با حمایت مسئولان تحت عنوان مرکزدوست داران فن آوری ورشد به بهره برداری خواهد رسید.



دبیرخانه جذب سرمایه گذاردر بابل راه اندازی شود



رئیس سابق هلال احمر بابل نیز اظهارداشت: متاسفانه همه مسئولانی که بعد از انقلاب سمت مدیریتی در بابل را به عهده گرفتند فاقد علم بابل شناسی بودند لذا نتوانستند فرد تاثیرگذاری برای رفع مشکل بابل باشند.



علی پورباقرخواستار دائمی شدن دبیرخانه مرکز پژوهشی شد و افزود: باید این دبیرخانه فعال بماند تا با استفاده از ایده های ارائه شده مشکلات زیرساختی شهرستان رفع شود.



وی با اشاره به این که در قرن استفاده از نیروی انسانی کارآمد قرارداریم خاطرنشان کرد: باایجاد این دبیرخانه قادر به جذب سرمایه گذاران مستعد بابل وبابلی های مقیم شهرهای دیگر خواهیم شد.



پورباقر گفت: زیرساخت ها درست نخواهد شد مگراینکه سرمایه انسانی و اعتبارات کافی به بدنه شهرستان تزریق شود وبهترین کاراین است که خود به دنبال سرمایه گذار باشیم.



به سرمایه معنوی وفرهنگی شهرستان بابل توجه ویژه شود



بازنشسته بنیاد شهید وامورایثارگران بابل نیز اظهارداشت: ارکان توسعه هرجامعه توجه به فرهنگ آن جامعه است.



موسوی اذعان داشت: شهرستان بابل باداشتن بالاترین آمار ایثارگری وبالاترین رقم شهدا در بین استانهای مازندران،گیلان وگلستان متاسفانه از رسانه استانی بهره مند نیست.



وی خاطرنشان کرد: متاسفانه گاهی در جامعه شاهد هستیم عده ای ایثارگران وشهدا را پلی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کرده و ناسپاسی می کنند.



موسوی گفت: متاسفانه برنامه قرائتاز وصیت نامه شهدا در هنگام اذان رسانه استانی در طول 365 روز سال حتی پنج وصیتنامه شهدا بابل خوانده نمی شود واین نادیده گرفتن سرمایه معنوی وفرهنگی شهرستان واستان است.