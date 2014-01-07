ارزیابی 1447 مقاله در دهمین جشنواره نقد کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اوجبی دبیر دهمین جشنواره نقد کتاب از افزایش تعداد آثار داوری شده این دوره از جشنواره در مقایسه با دوره گذشته خبر داد و افزود: امسال 1447 مقاله مورد ارزیابی داوران قرار گرفت. این در حالی است که سال گذشته 1153 مقاله به جشنواره نقد راه یافت. این مقایسه حاکی از افزایش 294 مقاله در این دوره نسبت به سال گذشته است.

دبیر دهمین جشنواره نقد با اشاره به رشد کمی مجلات در حوزه نقد و اهمیت آن ادامه داد: سال گذشته 177 مجله در این جشنواره مقاله داشتند که در این دوره تعدادشان به 248 مورد رسیده است. به این ترتیب تعداد 71 مجله بیش از دوره قبل در جشنواره شرکت کرده‌اند. این امر نشان دهنده توجه مجلات به مقوله نقد و فعالیت رو به رشد در این زمینه است.

وی درباره تعداد داوران این جشنواره گفت: به طور متوسط سه داور آثار هر گروه را بررسی می‌کنند و پس از مرحله حذف اولیه وارد ارزیابی دقیقتر مقالات می‌شوند و به ‌آنها امتیاز می‌دهند. مقالاتی که در این بررسی‌ها امتیاز بالای 90 بگیرند، به عنوان اثر برگزیده و مقالاتی که نزدیک به امتیاز 90 هستند، به عنوان آثار شایسته تقدیر شناخته می‌شوند که در این دوره از جشنواره با بررسی آثار 81 مقاله به مرحله دوم داوری راه یافتند.

اوجبی با تاکید بر اینکه جشنواره نقد همانند دیگر جشنوار‌های ادبی به تمام موضوعات توجه دارد افزود: در این دوره از جشنواره نقد کتاب، حوزه‌های فلسفه، دین، هنر، ادبیات عرب، ادبیات فارسی، ادبیات داستانی، شعر و ادبیات کودک و نوجوان از لحاظ کمی افزایش رشد داشته‌اند. افزایش مقالات در حوزه ادبیات عرب یکی از این موارد است. تعداد مقالات این حوزه امسال به 24 اثر رسید در حالی که در دوره قبل 10 مقاله مورد ارزیابی داوران قرار گرفت. افزون بر این اتفاق مجلاتی در حوزه نقد پا به عرصه گذاشته‌اند که خوب کار می‌کنند و امیدوار به رشد و بالندگی آن‌ها هستیم.

وی ادامه داد: به نظرم جریان خوب نقدنویسی در حوزه شعر و داستان حرکتی رو به جلو دارد و آینده خوبی در انتظار این رشته است. در حوزه تاریخ نیز شاهد مقالات خوبی هستیم که از لحاظ کیفی هم رشد داشته و مجلات خوبی در این حوزه فعال شده‌اند اما به صورت کلی در حوزه‌های نقد شعر، نقد داستان، نقد زبان و ادبیات فارسی و نقد حوزه تاریخ مجلات جدی منتشر می‌شود اما در سایر مقوله‌ها حضور این نوع مجلات کمرنگ‌تر است.

دبیر جشنواره نقد کتاب درباره برنامه‌های جشنواره در آئین اختتامیه توضیح داد: دبیرخانه جشنواره علی رغم ‌آن که وظیفه ورود به مباحث نظری را ندارد اما به دلیل خلاء موجود در این حوزه وارد این مقوله شده است و کتاب‌های خوبی منتشر کرده است. در مراسم اختتامیه این جشنواره از کتاب «آینه‌های دور و نزدیک» با موضوع مجموعه نقد‌های صابر امامی و چند اثر تازه انتشار یافته انتشارات خانه کتاب رونمایی خواهد شد.

اوجبی درباره جوایزه برندگان این جشنواره گفت: آئین اختتامیه دهمین جشنواره نقد نیز روز سه‌شنبه 24 دی ماه از ساعت 15 تا 17 در سرای اهل قلم با حضور سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهند داشت.‌