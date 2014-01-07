ایجاد اشتغال برای جوانان در قم بر اساس شرایط بومی استان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در ديدار استاندار قم با وی، ضمن تبریک انتصاب حجت الاسلام والمسلمين صالحي منش، بر انجام کارها برای رضای خدا تاکید کرد.

وی انجام کار خوب در جهت خدمت به مردم را دارای اثرات مثبت دنیوی عنوان کرد و افزود: اگر کار خوب برای رضای خدا باشد ضمن برخورداری از نعمت یاری خداوند در به سرانجام رسیدن عمل، از اثرات اخروی آن نیز بهره مند خواهید شد.

استاد برجسته حوزه بر آغاز کارها با با نام خدا توصیه کرد و گفت: کاری که با نام خدا آغاز می‌شود قطعا یا مستحب یا واجب است و کار ناثواب با نام خداوند متعال آغاز نمی‌شود.

وی با اشاره به انتخاب دولت تدبیر و امید و انتصاب حجت الاسلام والمسلمین صالحی منش گفت: اگرچه استاندار از سوي دولت انتخاب مي‌شود، ولی نماینده تمام مردم است و باید بر حل مشکلات ایشان اهتمام ورزد.

آیت الله جوادی آملی، داشتن نقشه جامع شهر مقدس قم را از اولویت‌های استان بیان داشت و افزود: قبل از انجام طرح‌ها از مهندسان و کارشناسان مرتبط مشورت گرفته شود.

وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقلاب، تولید داخلی را مهم ترین راه مقابله با تحریم‌ها عنوان کرد و خواستار ایجاد اشتغال جوانان بر اساس شرایط بومی استان قم شد.

این مرجع تقلید شیعیان در پایان برای حجت الاسلام صالحی منش آرزوی توفیق کرد و گفت: دعای مومنین پشت سر شماست و امید که با انتخاب افراد شایسته و با کفایت درسایه الطاف خداوند موفق باشید.

رئیس جمهور به حوزه‌های علمیه عنايت ویژه دارد

استاندار قم نیز در این دیدار، ضمن ابلاغ سلام حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی گفت: رئیس جمهور محترم به حوزه‌های علمیه عنايت ویژه دارند و ما را مکلف به استفاده از رهنمودهای مراجع عظام نموده‌اند.

حجت الاسلام محمد صادق صالحی منش با بیان اینکه برای خدمت به مراجع عظام و مردم شریف قم اين مسئوليت را پذيرفته‌ام افزود: حضرتعالی مکررا مورد رجوع مردم در مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستید و امیدوارم با بهره گیری از فرمایشات حضرتعالي در دستیابی به اهداف مشخص شده در سند چشم انداز موفق باشم.

استاندار قم با آیت‌الله مصباح‌یزدی دیدار کرد

استاندار قم با رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) دیدار و گفتگو کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد‌صادق صالحی‌منش در ادامه دیدارهای خود با علما، با حضور در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با آیت‌الله مصباح‌یزدی دیدار کرد.

استاندار قم در این دیدار به ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های خود در راستای رشد و توسعه استان قم پرداخت.

ديدار استاندار قم از خانواده شهدا 19 دي

استاندار قم شامگاه دوشنبه به ملاقات خانواده شهدا همراهي وانصاري رفت.

حجت الاسلام والمسلمين محمد صادق صالحي منش در آستانه يوم الله 19 دي سالروز قيام مردم شهيد پرور قم به ملاقات خانواده شهدا آن روز تاريخي رفت.

وی در ملاقات خانواده شهيد همراهي گفت: شهدا ولي نعمت ما هستند. اين انقلاب هرچه دارد از بركت خون شهدا خصوصا شهدا 19 دي 1356 است.

استاندار قم در ملاقات با حجت الاسلام والمسلمين انصاري والد شهيد حجت الاسلام والمسليمن انصاري از شهدا 19 دي افزود: مقام معظم رهبري دائماً سفارش به ديدار خانواده معظم شهدا مي كنند چرا كه عظمت جمهوري اسلامي ايران به بركت خون همين شهدا است.

حجت الاسلام صالحي منش به ذكر خاطره‌اي از همرزم شهيد خود انصاري پرداخت و با اشاره به روحيه والاي آن شهيد بزرگوار گفت: همه شهدا ما اين چنين بودند و ما بايد رهرو صادق آن عزيزان باشيم.

در اين ديدار همسر شهيد همراهي و والدين شهيد بزرگوار حجت الاسلام والمسلمين انصاري از اظهار لطف مسئولان نظام تقدير و تشكر نموده و پاسداشت نام شهدا را باعث زنده ماندن روحيه شهادت طلبي دانستند.