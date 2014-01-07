انتقاد مطهری نسبت به خوشامدگویی به میهمانان عرب زبان به زبان انگلیسی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی علی مطهری نماینده مردم تهران در تذکر شفاهی گفت: زمانی که هیاتهایی از کشورهای عربی میهمان مجلس هستند در متن خوشامدگویی که بر روی ال سی دی مجلس نقش می بندد باید از زبان عربی استفاده شود، در حالی که ما به زبان انگلیسی به عرب زبانان خوشامد می گوییم.

وی افزود: ما مسلمان هستیم و زبان عربی زبان دوم ما است، آقای باهنر قول داده بودند که این موضوع اصلاح شود اما امروز وقتی هیات سوری به مجلس آمد باز هم خوشامدگویی به آنها با زبان انگلیسی بر روی ال سی دی نوشته شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: این در حالی است که در نطق اخیر رهبری دیدید که تاکید کردند از الفاظ بیگانه استفاده نکنیم.

به گزارش مهر، محمدحسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: تذکر شما وارد است اما روابط عمومی رسیدگی کرده من هم این موضوع را پیگیری خواهم کرد.