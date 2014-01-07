سوسن طاقدیس نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب جدیدی که از من چاپ خواهد شد، یک قصه را درباره یک عقرب و یک کرم در بر می‌گیرد. این کتاب را که برای کودکان منتشر می‌شود، چندی پیش به ناشر تحویل دادم و طبق خبری که دارم مراحل آماده‌سازی را برای چاپ طی می‌کند.

وی افزود: این داستان درباره یک کرم و یک عقرب است که به واسطه وضعیت، موقعیت و اندازه‌ای که دارند، مدام به هم برمی‌خورند و با هم زد و خورد دارند. یک بار عقرب، کرم را نیش می‌زند؛ یک بار کرم نیش عقرب را قرض گرفته و او را نیش می‌زند و هر بار قصه‌های مختلفی بین این دو شکل می‌گیرد. این اتفاقات آن‌قدر بین کرم و عقرب رخ می‌دهد که در نهایت جایشان با هم عوض می‌شود و هر یک از آن‌ها دیگر نمی‌داند کرم است یا عقرب!

این نویسنده گفت: این کتاب را چندی پیش به نشر شهر قصه سپردم و به تازگی تصویرگری آن هم توسط رضا مکتبی انجام شده است. در حال حاضر همه کارهای آماده‌سازی کتاب انجام شده و قرار است تا زمان برپایی نمایشگاه کتاب تهران، چاپ شود.