پیکر چهار شهید گمنام در قم تشیع می شود

مدیرکل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشیع پیکر چهار شهید گمنام در قم عنوان کرد: این شهدا در روز جمعه همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) در قم تشیع می شود.



احمد حسینی ادامه داد: دو تن از این شهدا که 23 و دیگری 25 ساله است متعلق به شهر دستجرد هستند که بعد از تشیع به این شهر منتقل خواهند شد.



وی ادامه داد: شهید 23 ساله در عملیات خیبر و شهید 25 ساله در والفجر هشت در منطقه فاو به شهادت رسیده اند.



مدیرکل حفظ اثار و ارزش های دفاع مقدس قم ادام داد: دو تن دیگر از شهدا که یکی از آنان نوجوانی 16 ساله و دیگری 20 ساله است در عملیات خیبر به شهادت رسیده اند که بعد از تشیع به شهرک مهدیه قم منتقل و در آنجا ب خاک سپرده خواهند شد.



وی ادامه داد: مراسم تشیع این شهدا روز جمعه ساعت 10 از مقابل مسجد امام حسن عسکری (ع) آغاز و تا حرم حضرت معصومه (س) ادامه خواهد داشت.

