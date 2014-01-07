مرمت گاردریلهای اتوبان باقری در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور هنرور با اعلام این مطلب گفت: بر همین اساس، گاردریلهای اتوبان شهید باقری که به دلیل بی احتیاطی رانندگان دچار آسیب شده، مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت.

وی افزود: کنترل کیفیت گاردریلهای اتوبان شهید باقری به صورت ادواری هر هفته انجام می شود.

هنرور با اشاره به تعویض و مرمت ادوات و علائم ایمنی در سطح منطقه گفت: در راستای بهسازی و بهینه سازی علایم ایمنی، ادوات و علائم ایمنی افقی تعویض یا مرمت شد.

وی افزود: این اقدام شامل استوانه های ایمنی، تابلوهای انتظامی، چراغهای راهنمایی سولار و بشکه های ایمنی است.