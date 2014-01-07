به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود نصرآزادانی راه‌آهن سریع‌السیر تهران - قم - اصفهان را عامل اساسی و مهمی در اتصال پایتخت به مرکز ایران عنوان کرد و گفت:‌با بهره‌برادری از این خط‌آهن دسترسی سریع، آسان، ارزان و ایمن از تهران به قم و از آنجا به اصفهان فراهم خواهد شد.

معاون ساخت وتوسعه راه‌آهن در ادامه افزود: طرح فوق به طول 410 کیلومتر به صورت دوخطه طراحی و در دو قطعه حد فاصل قم تا اصفهان در حال اجرا است که با هدف جا‌به‌‌جایی مسافران و بهره‌گیری از تکنولوژی روز و پیشرفته جهان برای اولین بار در خاورمیانه احداث شده است و به طور قطع در توسعه صنعت گردشگری و گسترش قطارهای برقی سریع‌السیر نقش اساسی خواهد داشت.

وی با اشاره به طول قطعه یک این پروژه اظهار داشت: این قطعه به طول 90 کیلومتر از محدوده شهرک پردیسان قم آغاز و حدود 15 کیلومتر پس از دلیجان در محدوده روستای شانق پایان می‌یابد و در سه منطقه ساقه، نیزار و دلیجان دارای ایستگاه است.

نصرآزادانی طول قطعه 2 این پروژه را 149 کیلومتر عنوان کرد و افزود: این قطعه، از 15 کیلومتر پس از دلیجان آغاز و به اصفهان حدفاصل خورزوق و ورزشگاه نقش جهان منتهی می‌شود. وی با اشاره به 4 ایستگاه موجود در این قطعه گفت: این قطعه درمناطق قرقچی، میمه، مورچه‌خورت و اصفهان ایستگاه دارد.

وی احداث این خط آهن را از نظر حمل و‌نقل مسافر مهم و حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی استان اصفهان و وجود مراکز مهم صنایع فولاد، پالایشگاه و جاذبه‌های مهم گردشگری احداث راه آهن سریع‌السیر قم- اصفهان از اقدامات مهم در این استان تلقی می‌شود و با توجه به اولویت بیشتر احداث راه‌آهن بین شهرهای قم و اصفهان، در حال حاضر احداث این مسیردر اولویت قرار گرفته است.