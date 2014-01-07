فعال شدن سهميه بنزين جانبازان در دستور كار بنياد شهيد

به گزارش خبرگزاري مهر، محمود تبریزی در توضیح وضعیت سهمیه بنزین ویژه جانبازان به پایگاه اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: براساس مصوبات سال های 88،87 و 89 نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور ،وزارت نفت مکلف شد سهمیه بنزین ویژه برای جانبازان اختصاص دهد که این موضوع با پیگیری های بنیاد به اجرا درآمد و تا سه ماهه سوم سال 89 ادامه یافت .

وی افزود: از سه ماه آخر سال 89 به بعد ادامه اختصاص سهمیه بنزین ویژه جانبازان با وجود پیگیری های مستمر به تصویب کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور نرسید و واگذاری سهمیه سوخت جانبازان متوقف شد.

تبریزی در ادامه اظهار داشت : اواخر دولت دهم و به دنبال پیگیری های انجام شده توسط بنیاد و برخی از جانبازان عزیز ،آقای شفیعی رییس ستاد مدیریت سوخت کشور در نشست خبری ،خبر موافقت رییس جمهور وقت مبنی بر برقراری مجدد سهمیه سوخت ویژه جانبازان به میزان 200 هزار لیتر در روز را اعلام کرد.

وی افزود: پس از درج این خبر بلافاصله پیگیری های لازم از طریق اداره کل تسهیلات رفاهی بنیاد انجام شد پس از آن جلساتی با حضور مسئولین ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت وزارت نفت و همچنین سازمان هدفمندی یارانه ها برگزار شد و پیشنهادهای قابل اجرا و مناسبی توسط بنیاد ارایه شد که مورد تایید اعضای جلسه قرار گرفت .