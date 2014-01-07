بارش 9 سانتی متری برف در تیران و کرون

علی اصغر شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت بارندگی های اخیر شهرستان تیران و کرون اشاره کرد و اظهار داشت: طی 24 سال گذشته همانند کل استان بارش برف در این شهرستان انجام گرفته که این بارش ها 9 سانتی متر و میزان بارندگی بیش 8/10میلی متر بوده است.

وی با بیان اینکه میزان سنجش بارندگی ها بر اساس سال زراعی است افزود: سال زراعی از یکم مهرماه هر سال آغاز و تا 31 شهریور سال بعد است و میزان سنجش بارندگی هر سال و مقایسه آن با سال های قبل براساس این مقطع زمانی بوده است.

مسئول اداره هواشناسی شهرستان تیران وکرون گفت: در سال زراعی جاری بارندگی ها 70 میلی متر بوده است که این میزان بارندگی نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی با اشاره به ادامه بارندگی ها در ادامه سال زراعی اظهار داشت: میزان نرمال بارندگی در شهرستان تیران و کرون بیش از 230 میلی متر است که با ادامه بارندگی ها تا پایان شهریورماه سال آینده افزایش میزان بارندگی ها پیش بینی می شود.