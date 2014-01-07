کاهش روند گازرسانی به 22 روستای گنبدکاووس به دلیل کمبود اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین منتظری صبح سه شنبه در نشست مدیریت بحران شهرستان گنبدکاووس افزود: 99 روستا در شهرستان گنبد گاز کشی شده است که 90 درصد آنها در بخش مرکزی قرار دارند.

وی ادامه داد: 16 درصد از ذخایر گاز دنیا در ایران قرار دارد و ما جزو 2 کشور مهم ذخایر گازی هستیم ولی متاسفانه به دلیل مشکلات فرهنگی و استاندارد نبودن وسایل گازی بالاترین مصرف کننده گاز در جهان به شمار می رویم.

منتظری اظهار کرد: استان گلستان با 430 هزار مشترک روزانه 10 میلیون متر مکعب و شهرستان گنبدکاووس با 75 هزار مشترک روزانه بین یک میلیون دویست هزار تا یک میلیون چهارصد هزار مترکعب مصرف گاز دارد.

وی بیان کرد: گاز دریافتی از زمین دو نوع شیرین و ترش دارد که نوع شیرین با کمی تغییرات قابل مصرف در سیستم است ولی نوع ترش که بیشترین گاز ایران را شامل می شود باید در پالایشگاه تبدیل شود.

وی ادامه داد: متاسفانه خط گاز شهرستان گنبد فقط از مسیر سرخس نکا تامین می وشد و این در صورتی است که در استان های دیگر دو خط انتقال وجود دارد و در شرایط بحرانی و کاهش دما ممکن است بر اساس تیپ بندی برخی کارخانه ها و صنایع قطعی گاز داشته باشند.

منتظری گفت: مشترکین خانگی دچار مشکل قطعی گاز نخواهند شد مگر این که خط انتقال با مشکل رو به رو شود.

رئیس اداره گاز شهرستان گنبدکاووس در پایان از افتتاح ایستگاه قلیل فشار 50 هزار مترمکعبی در انتهای روستای زابل آباد در دهه فجر امسال خبر داد.

