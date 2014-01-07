بازيافت تايرهاي مستعمل به روش زيستي در پژوهشگاه مواد و انرژي بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فريده قوي پنجه مجري اين طرح اظهار داشت: كاربرد اين طرح در صنايع تاير سازي در راستاي استفاده مجدد تايرهاي مستعمل در فرآيند تايرسازي جهت كاهش هزينه ها و نيز كاهش اثرات زيست محيطي ناشي از انباشت تايرهاي فرسوده، داراي اهميت است.

وي افزود: نتايج به دست آمده حاكي از بهبود كيفيت تايرهاي تيمار شده به روش زيستي است و با توجه به افزايش قيمت پليمر كه باعث ترغيب تاير سازان به استفاده مجدد از تايرهاي مستعمل در توليد تاير مي شود، لزوم انجام تحقيقات در اين زمينه كه باعث افزايش خواص پليمر بازيافتي شود، بيش از پيش مشخص مي شود.

رئيس پژوهشكده انرژي تصریح كرد: قيمت هر كيلوگرم پودر تاير مستعمل 1100 تومان است در حالي كه قيمت هر كيلوگرم لاستيك طبيعي حدود 600 هزار تومان است، لذا امكان توسعه اين دانش فني با توجه به نياز كشور طي تحقيقات آتي برای كاهش مصرف ارزشمند است.

عضو هيات علمي پژوهشگاه مواد وانرژي گفت: با توجه به كاهش منابع اوليه و در نتيجه افزايش قيمت ها و نيز افزايش مشكلات زيست محيطي ناشي از انباشت تايرهاي فرسوده، توجه به بازيافت تاير و استفاده مجدد از تايرهاي مستعمل اهميت ويژه اي يافته است.

وي افزود: روش هاي پيشين و تجاري مرسوم در بازيابي لاستيك شامل روش هاي فيزيكي و شيميايي است و در هر دو روش شيميايي و فيزيكي ممكن است آلودگي هاي ثانويه ايجاد شود و انرژي زيادي مصرف شود، همچنين در روش هاي شيميايي و فيزيكي تنها پيوندهاي گوگرد - كربن مورد حمله قرار نگرفته و ساير پيوندها (كربن-كربن) نيز تحت تاثير قرار مي گيرند كه اين موضوع سبب كوتاه شدن طول زنجيره پليمر و افت خواص آن مي شود.

قوي پنجه با اشاره به مزيت اين روش نسبت به روش هاي قبلي گفت: بازيابي تاير به روش زيستي به دليل اينكه قدرت انتخابي داشته و مي تواند تنها پيوندهاي خاصي را مورد هدف قرار دهد، ارجحيت دارد در عين حال روش هاي زيستي در دما و فشار محيط انجام شده و هزينه هاي كمتري را در بر دارند.