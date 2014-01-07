آغاز بازگشایی راههای 300 روستا در بویراحمد و دنا/ 120راهدار در حال کارند

خیبر بیدار پور به خبرنگار مهر گفت: در پی بارش سنگین برف در شهرستانهای بویراحمد و دنا محورهای ارتباطی بیش از 300روستا در این استان مسدود شده است که هم اکنون راهداران با تمام توان در حال بازگشایی آنها هستند.

وی بیان کرد: بازگشایی راههای روستایی بر اساس اولویت میزان تردد انجام خواهد شد که راههای مناطق"زیلایی"، "سپیدار" و "کبگیان" در اولویت قرار دارند.

وی با بیان اینکه این دومین بارش سنگین برف طی یک هفته اخیر در این دوشهرستان است، افزود: در بارش هفته گذشته برف در بویراحمد و دنا نیز کار بازگشایی محورهای روستایی استان 10ساعت پس از بارش برف، آغاز شد.

بیدارپور اظهار داشت: 120 راهدار در قالب 18 گروه راهداری کار بازگشایی جاده های روستایی را انجام می دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود: 80 دستگاه راهسازی در مناطق برف گیر کهگیلویه و بویراحمد مستقر شده و از همه امکانات و حتی امکانات اجاره ای برای بازگشایی این محورها استفاده شده است.

وی همچنین در خصوص روستاهای اطراف شهر یاسوج بیان داشت: بنیاد مسکن استان با هفت دستگاه گریدر کار بازگشایی این محورها را برعهده دارد.

بیدارپور از باز بودن محورهای بین شهرستانی خبرداد و گفت: همه محورهای اصلی استان شامل یاسوج به شیراز، یاسوج به سمیرم، یاسوج به بابامیدان و یاسوج به اقلید باز است.