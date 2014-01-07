لزوم آشنایی دانش آموزان با فلسفه انتظار

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار کیانی شاهوندی در همایش مهدویت ویژه فرهنگیان که صبح امروز در تالار مطهری ناحیه یک اهواز برگزار شد، گفت: ظرفیت و فضای آماده و مهیای دانش آموزان مسئولیت ما را دو چندان کرده لذا وظیفه داریم آنها را در مسیر صحیح و صراط مستقیم که همان راه ائمه هدی است قرار بدهیم و تمام تلاش باید برای این باشد که تربیت و اعتقادات دینی دانش آموزان را ارتقاء دهیم.

وی افزود: ما مسلمانان وظیفه داریم وجود مقدس حضرت مهدی و فلسفه انتظار را با توجه به سن و جنس دانش آموزان تبیین کنیم به همین مناسبت در نهم ربیع الاول و مصادف با سالروز آغاز امامت و ولایت حضرت ولی عصر (عج) برنامه های ویژه ای از جمله جشن، سخنرانی، قرائت دعای سلامتی و فرج امام زمان (عج) و برگزاری همایش و پاسخ به شبهات دانش آموزان را در سراسر استان خواهیم داشت.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: در سال جاری سه مرحله نشست با اداره مهدویت برگزار شد و همچنین دوره ویژه ای برای 120نفر از مربیان را داشتیم که 2 مرحله از این دوره انجام شده است و آخرین مرحله آن نیز با اهدای کتاب و برگزاری آزمون در بهمن ماه انجام می شود و در پایان پس از اتمام آخرین مرحله دوره نیز یک دوره چند روزه در قم خواهیم داشت.

کیانی خطاب به مربیان حاضر در همایش گفت: به دوره های آموزش و پرورش اکتفا نکنید و همیشه اطلاعات خود را به روز کنید و کانون های مهدویت را با حوزه های علمیه ارتباط دهید.

وی در پایان اظهار کرد: همچنین در سال جاری تشکیل کانون مهدویت مدارس، ادارات و برگزاری مسابقه انشاء امام زمان (عج) در چهار مرحله آموزشگاهی، شهرستان استانی و کشوری داشتیم که درصدد هستیم تا سال آینده برای فرهنگیان نیز این مسابقه را برگزار نماییم.