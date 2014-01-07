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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۳۶

علیزاده:

راه های ارتباطی دهلران نیازمند تخصیص اعتبار هستند

راه های ارتباطی دهلران نیازمند تخصیص اعتبار هستند

دهلران - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دهلران گفت: راه های ارتباطی دهلران نیازمند تخصیص اعتبار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بزاد علیزاده ظهر سه شنبه در حاشیه سفر معاون وزیر راه شهرسازی به دهلران گفت: راه های ارتباطی این شهرستان مرزی به مهران و اندیمشک نیازمند بازسازی و تعریض است.

وی اظهار داشت: بخش زیادی از حجم حمل و نقل کالا به منظور صادرات از مرز مهران از مسیر جاده ارتباطی اندیمشک- دهلران به مهران انجام می شود که این مسیر ها نیازمند تعریض هستند.

فرماندار دهلران عنوان کرد: از مسیر اندیمشک تا مهران حدود 220 کیلومتر است که متاسفانه اکنون به علت فرسودگی و پهنای کم جوابگوی حجم بالای ترافیک ناشی از این ترددها نیست وهمین امر باعث شده اغلب تصادف در این مسیر ها منجر به تلفات انسانی شود.

علیزاده گفت: اصلاح نقاط حادثه خیز نصریان و پیچ و یله در مسیر دهلران به مهران  بسیار ضروری است.

وی تصریح کرد: راه های شهرستان دهلران نیازمند تعریض ، روکش آسفالت و تخصیص اعتبار هستند.

کد مطلب 2209611

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