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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۴۵

حاج بابایی در گفتگو با مهر:

یخبندان‌های سخت در انتظار اصفهان است/ هوای استان پاک شد

یخبندان‌های سخت در انتظار اصفهان است/ هوای استان پاک شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: مسئول اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: از فردا ( چهارشنبه) دمای فعلی اصفهان، 6 تا 10 درجه کاهش یافته و به دنبال آن یخبندان‌های شدید در انتظار اصفهان خواهد بود.

نوید حاج بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ریزش برف در شهر اصفهان با بیان اینکه براساس آمار موجود و پس از طی پنج سال اخیر، بالاخره بارش‌ها به صورت برف نمایان شده است، اظهار داشت: امسال بر خلاف سال‌های گذشته در سرچشمه‌های آبی زاینده رود، شرایط ذخیره برفی مهیا شده است.

وی تصریح کرد: تا پایان سال جاری، با برف زودهنگام در نواحی غربی استان یا سرچشمه زاینده رود مواجه نخواهیم بود و برف‌ها زود آب نمی‌شود.

مسئول اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان دلیل ریزش برف را در شهر اصفهان، انتقال سیستم‌های پرفشار سرد به عرض‌های پایین‌تر عنوان کرد و افزود: از اواخر روز جمعه و شنبه پیش‌رو، بار دیگر شاهد ریزش برف خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه برف امروز اصفهان به صورت تازه و از فردا نیز به دنبال کاهش محسوس دما، یخبندان‌های شدید نمایان می‌شود، اظهار داشت: اختلال در تردد‌های شهری، لغزندگی معابر عمومی، اختلال تردد جاده‌ای در سطح استان و آسیب های احتمالی جانی به افراد در اثر لغزندگی معابر شهری، همین امروز باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

حاج بابایی هوای حال حاضر شهر اصفهان را "پاک" عنوان و تصریح کرد: در شرایطی که میزان برف به حد قابل قبولی می‌رسد، شستشوی جوی نیز امکان پذیر است.

کد مطلب 2209612

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