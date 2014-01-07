نوید حاج بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ریزش برف در شهر اصفهان با بیان اینکه براساس آمار موجود و پس از طی پنج سال اخیر، بالاخره بارش‌ها به صورت برف نمایان شده است، اظهار داشت: امسال بر خلاف سال‌های گذشته در سرچشمه‌های آبی زاینده رود، شرایط ذخیره برفی مهیا شده است.

وی تصریح کرد: تا پایان سال جاری، با برف زودهنگام در نواحی غربی استان یا سرچشمه زاینده رود مواجه نخواهیم بود و برف‌ها زود آب نمی‌شود.

مسئول اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان دلیل ریزش برف را در شهر اصفهان، انتقال سیستم‌های پرفشار سرد به عرض‌های پایین‌تر عنوان کرد و افزود: از اواخر روز جمعه و شنبه پیش‌رو، بار دیگر شاهد ریزش برف خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه برف امروز اصفهان به صورت تازه و از فردا نیز به دنبال کاهش محسوس دما، یخبندان‌های شدید نمایان می‌شود، اظهار داشت: اختلال در تردد‌های شهری، لغزندگی معابر عمومی، اختلال تردد جاده‌ای در سطح استان و آسیب های احتمالی جانی به افراد در اثر لغزندگی معابر شهری، همین امروز باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

حاج بابایی هوای حال حاضر شهر اصفهان را "پاک" عنوان و تصریح کرد: در شرایطی که میزان برف به حد قابل قبولی می‌رسد، شستشوی جوی نیز امکان پذیر است.