برخورد قانونی و قاطع با متخلفین اقتصادی در كردستان/3500 بازرسی دی ماه انجام شد

پیمان اسراری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمادگي هاي لازم در راستاي برخورد با سوء استفاده هاي احتمالي در بازار عنوان كرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان با همراهي اتحاديه هاي صنفي آمادگي لازم براي اعمال نظارت هر چه بهتر با بازار را دارد.

وي با تشریح اقدامات حوزه معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار داشت: از ابتدای دی ماه سال جاری تا کنون در مجموع سه هزار و 569 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی در بخش های مختلف تولیدی، خدماتی، خدمات فنی و توزیعی در سطح استان کردستان انجام شده است.

وی با بیان کشف 271 مورد تخلف در حوزه هاي مختلف در این بازرسی هاي صورت گرفته در دي ماه سال جاري در استان كردستان، افزود: در این رابطه 239 فقره پرونده برای واحدهای مختلف صنفی و غیرصنفی تشکیل شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با تاکید بر اینکه در تعدادی از این پرونده ها بیش از یک مورد تخلف انجام شده است، ادامه داد: عمده این تخلفات گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت بوده است که در این پرونده ها در مجموع جریمه بیش از سه میلیارد و 733 میلیون ریالی برای متخلفان در نظر گرفته شد.

اسراری یادآور شد: طی این مدت از طریق ستاد خبری ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان، 154 مورد گزارش و شکایات مردمی دریافت شده است و در رسیدگی به آنها 48 مورد تخلف احراز شد که در این زمینه پرونده هاي مرتبط تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی در ادامه با ابراز رضایت از شرایط کنونی بازار در استان كردستان، شرايط فعلي را آرام و با ثبات اعلام كرد و يادآور شد: طی چند ماه گذشته شاهد کاهش میانگین قیمت ها به میزان پنج تا 10 درصد بوده ایم و انتظار مي رود كه با توجه به اقدامات مناسب دولت در اين زمينه باز هم شاهد كاهش قيمت ها در بازار استان كردستان باشيم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه در حال حاضر انتظارات تورمی در سطح بازار وجود ندارد، گفت: ما نيز انتظار داريم كه با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه رفاه بیش از پیش شهروندان کردستانی و برخورداری از بازاری آرام و بدون تلاطم فراهم شود.

اسراری در پايان سخنان خود ضمن دعوت از مردم براي همكاري با سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان براي مقابله با سوء استفاده هاي احتمالي اظهار داشت: شماره تلفن‌ 124 و همچنین خود سازمان صنعت، معدن و تجارت در مرکز استان و ادارات این سازمان در شهرستان ها آماده دریافت گزارش ها و شکایات مردمي است.