قاطعانه با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد شود

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله علیزاده پیش از ظهر سه شنبه در نشست ماهانه دهیاران و شوراهای بخش مرکزی شهرستان محمودآباد گفت: دستگاه های نظارتی باید اهتمام ویژه ای در این زمینه داشته باشند و از این کار غیر قانونی و مشکل ساز جلوگیری شود.

وی با تقدیر از عملکرد موثر و دلسوزانه دهیاران و حمایت شوراهای بخش مرکزی گفت: این خدمات در دولت تدبیر و امید فصلی جدید را آغاز کرده است و باید تلاش کنیم اهداف دولت به بهترین نحو برای مردم اجرا شود.



بخشدار مرکزی محمودآباد با اشاره به اینکه باید با هم متحد باشیم و اجازه ندهیم مردم از ما گله مند باشند چرا که شأنی بالاتر از خدمت به مردم شریف کشورمان نداریم و نباید آفت اختلاف را در کارهایمان راه دهیم.



علیزاده در ادامه پایبندی به قانون را در همه زمینه ها ضروری دانست و افزود: با هرگونه اقدام غیر قانونی به شدت برخورد خواهد شد و با توجه به حساسیتی که در خصوص تغییر کاربری وجود دارد دهیاران باید دقت نظر بیشتری به این موضوع داشته باشند.



وی با بیان اینکه ایام دهه فجر انقلاب اسلامی باید به نحو شایسته گرامی داشته شود ، خاطرنشان کرد: امروز هرچه که داریم به برکت مجاهدت های فرزندان امام راحل عظیم الشان معمار کبیر انقلاب است و انتظار می رود که با اقدامات ارزنده همچون آذین بندی خیابان ها و کوچه ها و محلات و برگزاری جشن های ویژه انقلاب مردم را بار دیگر به فضای پیروزی انقلاب برگردانیم.



بخشدار مرکزی محمودآباد یادآور شد: تقویت شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی یکی از دغدغه های ماست و خوشبختانه مسئولین استانی نیز به تقویت این شرکت توجه جدی دارند .



علیزاده اذعان داشت: تقویت شرکت تعاونی دهیاران کمک شایانی به توسعه بخش خواهد کرد و این انتظار می رود که دهیاران با حمایت شوراهای روستایی سرمایه گذاری مناسبی در این شرکت انجام دهند.



علیزاده در پایان تصریح کرد: تلاش کنیم در هر لباس و جایگاهی که هستیم خادمان خوبی برای مردم ولایتمدار منطقه خود باشیم تا این خدمات مورد قبول خداوند و رضایت امام ، رهبری و شهدا قرار گیرد.