  1. حوزه و دانشگاه
۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۲۶

آیینه وند:

نباید هیچ مانعی بر سر راه تولید علم باشد/ علوم انسانی باید در جهت نیاز کشور حرکت کند

نباید هیچ مانعی بر سر راه تولید علم باشد/ علوم انسانی باید در جهت نیاز کشور حرکت کند

رئیس جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: اگر در تولید علم مانعی ایجاد شود باید آن را رفع کنیم، هیچ مانعی نباید بر سر راه تولید علم باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع دکتر حمید رضا آیت اللهی رئیس سابق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و معارفه دکتر صادق آیینه وند رئیس جدید پژوهشگاه با حضور دکتر وحید احمدی در محل این پژوهشگاه برگزار شد.

دکتر صادق آیینه وند رئیس جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: حدود 25 سال است که با پژوهشگاه آشنا هستم. هدف ما تولید علم است و تولید علم از هر چیزی بالاتر است.

وی ادامه داد: هیچ چیز از تحقیق، نوآوری و ابداع بالاتر نیست. این پژوهشگاه بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی کشور است و می تواند خدمات خوبی داشته باشد و هدف ما این است که این راه را ادامه دهیم.

رئیس جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یادآور شد: باید براساس اخلاق مداری، شفافیت، قانونمداری، حرکت کنیم، این پژوهشگاه محل تولید علم است و نباید هیچ کاری جز تولید علم در آن صورت گیرد.

وی خطاب به اعضای هیات علمی پژوهشگاه گفت: سعی می کنیم امنیت و کرامت را برای شما فراهم کنیم و انگیزه خاصی جز تولید علم نداریم.

آیینه وند افزود: اگر در تولید علم مانعی ایجاد شود آن را رفع می کنیم. هیچ مانعی نباید در سر راه تولید علم باشد.

وی افزود: این پژوهشگاه به ویژه در علوم انسانی باید نوآوری، ابداع و کشف داشته باشد.

وی به محور برنامه های خود اشاره کرد و گفت: ما در علوم انسانی باید در جهت اتصال به ریشه و انطباق با نیاز کشور حرکت کنیم یعنی به فرهنگ کشور خود متصل بوده و علوم انسانی ما در جهت نیاز کشور حرکت کند.

آیینه وند افزود: علوم انسانی را در راستای غنی سازی، اسلامی سازی، بومی سازی و روزآمدی پیش خواهیم برد.

کد مطلب 2209616

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