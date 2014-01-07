نباید هیچ مانعی بر سر راه تولید علم باشد/ علوم انسانی باید در جهت نیاز کشور حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع دکتر حمید رضا آیت اللهی رئیس سابق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و معارفه دکتر صادق آیینه وند رئیس جدید پژوهشگاه با حضور دکتر وحید احمدی در محل این پژوهشگاه برگزار شد.

دکتر صادق آیینه وند رئیس جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: حدود 25 سال است که با پژوهشگاه آشنا هستم. هدف ما تولید علم است و تولید علم از هر چیزی بالاتر است.

وی ادامه داد: هیچ چیز از تحقیق، نوآوری و ابداع بالاتر نیست. این پژوهشگاه بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی کشور است و می تواند خدمات خوبی داشته باشد و هدف ما این است که این راه را ادامه دهیم.

رئیس جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یادآور شد: باید براساس اخلاق مداری، شفافیت، قانونمداری، حرکت کنیم، این پژوهشگاه محل تولید علم است و نباید هیچ کاری جز تولید علم در آن صورت گیرد.

وی خطاب به اعضای هیات علمی پژوهشگاه گفت: سعی می کنیم امنیت و کرامت را برای شما فراهم کنیم و انگیزه خاصی جز تولید علم نداریم.

آیینه وند افزود: اگر در تولید علم مانعی ایجاد شود آن را رفع می کنیم. هیچ مانعی نباید در سر راه تولید علم باشد.

وی افزود: این پژوهشگاه به ویژه در علوم انسانی باید نوآوری، ابداع و کشف داشته باشد.

وی به محور برنامه های خود اشاره کرد و گفت: ما در علوم انسانی باید در جهت اتصال به ریشه و انطباق با نیاز کشور حرکت کنیم یعنی به فرهنگ کشور خود متصل بوده و علوم انسانی ما در جهت نیاز کشور حرکت کند.

آیینه وند افزود: علوم انسانی را در راستای غنی سازی، اسلامی سازی، بومی سازی و روزآمدی پیش خواهیم برد.