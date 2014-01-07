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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۳۹

گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران؛

نرخ بیکاری 14.5 درصدی برای سال آینده/ تورم سال آینده به 29 درصد می رسد

نرخ بیکاری 14.5 درصدی برای سال آینده/ تورم سال آینده به 29 درصد می رسد

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول برای سال 2014 گفت: این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال آینده را برابر 1/3 درصد اعلام کرده و گفته که نرخ تورم به 29 درصد کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی راسخ در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول برای سال 2014 گفت: بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال آینده برابر 1.3 درصد است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: این گزارش تقریبا وضعیت اقتصادی ایران را مثبت دیده و پیش‌بینی کرده نرخ تورم به 29 درصد کاهش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: بر اساس این گزارش، درآمدهای سال 2014 ایران 163 هزار میلیارد و هزینه‌های آن، 220 هزار میلیارد تومان است که نشان از کسری بودجه است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به پیش‌بینی افزایش نرخ بیکاری کشور به 14.5 درصد در سال 2014 نسبت به این مساله ابراز نگرانی کرد و از دولت، مجلس و اتاق خواست تا این مساله را جدی بگیرند.

راسخ گفت: در شرایطی که قرار است رشد اقتصادی صورت بگیرد و تورم کاهش یابد باید تلاش شود تا اشتغال هم حفظ شود و اگر بهبود نمی‌یابد بدتر هم نشود.

کد مطلب 2209618

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