به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به وضعیت فعلی جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور،‌ جدال صبای قم با فجر شهید سپاسی شیراز یکی از حساس‌ترین بازی‌های صبای قم در مقایسه با دیدارهای هفته‌های گذشته لیگ برتر به شمار می رود و مرفاوی و همکارانش امیدوارند بازیکنان صبا با ارائه بهترین بازی‌ خود در این بازی از میدان خارج شوند.

فاصله 3 امتیازی صبا و فجر در جدول لیگ برتر

از سوی دیگر نگاهی به وضعیت فعلی تیم فوتبال صبای قم در آستانه دیدار حساس هفتمین هفته دور برگشت لیگ سیزدهم بین شاگردان عبدالصمد مرفاوی با تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز بیانگر غیبت مهره اصلی این تیم در بازی مقابل رقیب شیرازی است.

تیم فوتبال صبای قم در این دیدار در حالی برابر آخرین تیم حال حاضر جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور پذیرایی می کند که هم اکنون با 19 امتیاز سه پله بالاتر از شاگردان محمود یاوری در مکان دوازدهم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال ایستاده است و فجری ها نیز با 16 امتیاز در رده شانزدهم و آخر جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور ایستاده‌اند.

تیم فوتبال صبای قم در این دیدار حساس خارج از خانه که یازدهمین میهمانی آنها برابر رقبای لیگ برتری محسوب می شود یک بازیکن اصلی خود در دیدارهای گذشته یعنی هادی شکوری مدافع تاثیر گذار خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد.

شکوری مدافع تیم فوتبال صبای قم با توجه به محرومیتی که با دریافت کارت زرد در بازی قبلی تیم صبا دچار آن شده، بعد از چهار بازی ثابت در ترکیب صبای قم محروم شد و به همین دلیل شرایط بازی ندارد تا در دیدار هفته بیست و دوم با تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز به میدان برود.

امیدواری مرفاوی به جبران 5 باخت تیمش در 6 مسابقه قبلی

با این حال بعد از آسیب‌دیدگی که در هفته هفدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برای مرتضی کاشی مدافع و کاپیتان تیم صبای قم و همچنین محسن بیات مدافع این تیم به وجود آمد و این دو بازیکن سه هفته غایب بودند، به نظر می رسد این بازیکنان نتوانند به دیدار با فجر شهید سپاسی شیراز نیز برسند.

مسابقه حساس تیم‌های فوتبال صبای و فجر شهید سپاسی شیراز در هفته هفتم از دور برگشت سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس، از ساعت 14:30 دقیقه عصر شنبه بیست و یکم دی ماه به میزبانی تیم فوتبال صبا در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌شود.

گفتنی است: صبای قم که در پنج مسابقه از شش بازی قبل برابر حریفان شکست خورده و امیدوار است که در دیدار با فجر این ناکامی های را جبران کند، در حال حاضر تیم 19 امتیازی و فجر شهید سپاسی شیراز تیم 16 امتیازی رده های دوازدهم و شانزدهم جدول لیگ برتر هستند و در بازی نیم فصل اول دو تیم در ورزشگاه یادگار امام قم، تیم فجر شهید سپاسی شیراز با سه گل به پیروزی رسیده است.