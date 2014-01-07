به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز سه شنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی به سوال حمید رسائی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس پاسخ گفت که در نهایت پاسخ وزیر ارشاد، مجلس را قانع نکرد.

در ابتدا علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس خلاصه سوال حمید رسائی مبنی بر دلایل تساهل در توهین به مقدسات و ترویج اباحه‌گری را بیان کرد و گفت که حمید رسائی پرسیده که چرا وزیر ارشاد از تک خوانی خانم ها و نیز مقاله روزنامه بهار حمایت کرده است؟ و با توجه به قانع نشدن کمیسیون فرهنگی در مورد این موضوع، قلمرو سوال، ملی در نظر گرفته شده و در مجلس مطرح می‌شود.

علی جنتی وزیر ارشاد در پاسخ به این سوال مجلس گفت: سوال حمید رسائی دو بخش دارد، یکی تک‌خوانی خانم ها و دیگری روزنامه بهار. در مورد تک‌خوانی خانم ها من هیچ اظهارنظری نداشتم تا آنجا که برخی رسانه ها در این مورد از من سوال کردند و من هم نظر علما را مدنظر قرار دادم که قید دارند تک‌خوانی و جمع‌خوانی مهم نیست، بلکه مهم این است که مفسده نباشند.

وی افزود: برخی رسانه ها در اینجا تلاش کردند بحث مفسده نبودن آواز را نادیده بگیرند و تیتر زدند که وزیر ارشاد گفته تک‌خوانی و جمع‌خوانی خانم ها ایرادی ندارد.

وزیر ارشاد به لالائی تیتراژ مختارنامه که توسط یک زن خوانده می شود، اشاره کرد و گفت: در این مورد نیز یک تک‌خوانی زن داریم که با استفتا از مراجع تقلید بلامانع و بلااشکال بود. آنچه که برای ما در این زمینه مهم است نظر مقام معظم رهبری است که بر مفسده نبودن آواز تاکید دارد.

وی به بحث روزنامه بهار اشاره و بیان کرد: مقاله ای در روزنامه بهار در آستانه روز غدیر منتشر شد که به هیچ وجه قابل دفاع نیست زیرا این مقاله مخالف مذهب رسمی کشور است. این تخلف در هیات نظارت بر مطبوعات مطرح شد و تصمیم نهایی بر این شد که روزنامه بهار توقیف شود این یعنی اشد مجازات.

علی جنتی ادامه داد: نکته ای که حمید رسائی مطرح کرد این است که چرا در جمع اعضای هیات نظارت نظر وزیر ارشاد این بوده که روزنامه توقیف نشود. من باید توضیح دهم که نتیجه آن جلسه، توقیف روزنامه بهار بوده است. در صورتیکه من معتقدم سردبیر و مدیرمسئول به این مقاله توجه نکرده بودند.

وی تاکید کرد: تیتر این مقاله در مورد ولایت و رهبری حضرت علی(ع) است، ولی بعد از چاپ فهمیدند که چه اشتباهی کرده اند و عذرخواهی نیز کردند. در روزنامه روز بعد نیز سه مقاله علیه این مقاله موهن چاپ کردند. مدیرمسئول و سردبیر روزنامه حتی اعلام کردند که خودخواسته خود را تنبیه کرده و روزنامه را توقیف می کنند.

وزیر ارشاد با تاکید بر این دانسته ها بیان کرد که تمام شواهد نشان می دهد که این مطلب از دست سردبیر و مدیرمسئول روزنامه بهار در رفته و ناخواسته چاپ شده است، اما به هر حال روزنامه بهار توقیف شد.

وی با ذکر این جمله که نباید به سمت توقیف روزنامه ها برویم، بیان کرد: این هنر نیست که روزنامه را توقیف کنیم آن هم با علم بر اینکه کاری عمدا صورت نگرفته است. با بسته شدن یک روزنامه بین 20 تا 150 نفر بیکار می شوند و این خوشنودکننده نیست.

علی جنتی اعلام کرد که طبق آئین نامه مجلس آن چیزی که می تواند مورد سوال قرار بگیرد، وظایف وزیر است نه اظهارات او.

در این بخش حمید رسائی، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: انقلاب ما ریشه های فرهنگی دارد و اکنون در دوره ای هستیم که دوره تهاجم و شبیخون فرهنگی است. وزیر ارشاد دولت خاتمی اکنون در بی بی سی سخن می گوید و متاسفانه برخی حرف های آقای جنتی به حرف های او شبیه است.

وی افزود: سوال این است چرا قلم به دستان آن دوره در روزنامه ها و رسانه های اکنون مطلب می نویسند آن هم کسانی که به ادعای همان وزیر فراری وظیفه ای جز کمرنگ کردن عقاید و اندیشه های والای اسلامی و انقلابی در میان مردم و بخصوص جوانان ندارند.

نماینده تهران در مجلس خاطر نشان کرد: در آستانه روز غدیر مطلبی در روزنامه بهار چاپ شد با این مضمون که ائمه اطهار(ع) حق حاکمیت سیاسی ندارند این به این معنی است که ولی فقیه نیز که معصوم نیست نمی تواند حاکمیت سیاسی داشته باشد.

وی افزود: وزیر ارشاد باید بجای اینکه حفظ آزادی بیان را فریاد بزند به دنبال حفظ آزادی دین و ارزش‌های انقلاب باشد.

رسائی در مورد اینکه وزیر ارشاد در مورد تک‌خوانی خانم ها اظهارنظر کرده نیز گفت: کار وزیر ارشاد اظهارنظر کردن است و من بر همین نکته تاکید می کنم.

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این بخش جلسه گفت: دغدغه های مجلس را نسبت به ارزش های دینی درک می کنم، ما در وزارت ارشاد وظیفه داریم و خواستار حفظ ارزش های اسلامی هستیم، کار روزنامه بهار قابل دفاع نیست و اشد مجازات برای آن درنظر گرفته شد.

وی افزود: قطعا نخواهیم گذاشت به مقدسات اهانت شود، اما باید در نظر بگیریم که توقیف یک روزنامه علاوه بر بیکاری صدها نفر باعث می شود که خوراک تبلیغاتی به رسانه های بیگانه بدهیم.

وزیر ارشاد به تخلفاتی که در هفته نامه 9 دی که مدیرمسئولش حمید رسائی است، منتشر می شود، اشاره کرد و گفت: هفته پیش در جلسه هیات مطبوعات تخلفات هفته نامه 9 دی مطرح شد، در این هفته نامه چهار مورد نشر اکاذیب، هفت مورد سیاه‌نمایی، یک مورد طرح موارد مرتبط با امنیت ملی، یک مورد توهین به مسئولان نظام و نیز کشیدن کاریکاتور من که دست در دست شیطان دارم، دیده و مطرح شد، ولی با توجه به این نگرش که باید نسبت به مطبوعات مهربان تر باشیم، 9 دی را توقیف نکردیم.

جنتی بیان کرد: از آقای رسائی می خواهم حتی یک مورد بیاورند که ما اجازه تک‌خوانی به خانم ها داده باشیم، این کار خلاف شرع است، ما حواسمان هست. یک خانمی در خارج خوانده، اما آقای رسائی امروز در مجلس عکسی منتشر کردند که گویا وی در داخل ایران است و این خلاف واقع است.

در این بخش رسائی گفت: در مورد تک‌خوانی آن خانم من سند دارم که حتی خود آقای جنتی نیز در آن جلسه بوده، به طوریکه فردای آن روز این تیتر که تابوی 35 ساله خوانندگی خانم ها شکست در بیش از 100 رسانه زده شد.

وی به حضور نویسندگان و عناصر ضد انقلاب در مطبوعات و رسانه ها انتقاد کرد و گفت: توکلی طرقی، فرزین وحدت، تورج اتابکی و افسانه نجم آبادی در رسانه های ما قلم می زنند حتی در روزنامه ایران عناصری نفوذ کرده اند که بسیار مشکوک است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حرف ما این است که باید جلوی این روند گرفته شود 2.5 میلیارد تومان یارانه مطبوعات کشور در بخش استان ها است که بیش از یک میلیارد آن به دو نشریه که یکی از معاونان وزیر ارشاد در آن حضور دارد، تعلق گرفته و این جای تاسف دارد.

در پایان رسایی اعلام کرد که از پاسخ های وزیر قانع نشده و بر این اساس از نمایندگان مجلس رای گیری به عمل آمد ، نمایندگان نیز با 105 رای مخالف اعلام کردند که از پاسخ وزیر ارشاد قانع نشدند.