قرارداد ۹۰ درصد مسكن حج تمتع سال آينده منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر خدرنژاد اعلام كرد: تا كنون ۱۵۸ هزار نفر براي اخذ ويزاي عمره معرفي شده اند و ۴۸ هزار نفر نيز براي انجام عمره به عربستان اعزام شده اند.

وي زمان ثبت نام از زائران تمتع سال جاري را ۱۸ بهمن اعلام كرد و افزود: در استانهاي تهران، قم، البرز و قزوين از ۱۸ بهمن ثبت نام اينترنتي آغاز مي‌شود و ساير استانها نيز ظرف ۳ روز آينده از زائران تمتع سال جاري ثبت نام خواهند كرد.

خدرنژاد افزود: قرارداد ۹۰ درصد كل مسكن تمتع سال جاري منعقد شده و ساختار كاروان‌ها و مجموعه‌هاي استقرار زائران نيز در حال نهايي شدن است.

اعزامهاي مرحله نخست عمره مفرده جاري از ۲۶ آذر ماه آغاز شده و تا هفتم فروردين ماه ادامه خواهد داشت.

بنابر اعلام سازمان حج و زيارت در عمره جاري بيش از ۸۵۰ هزار زائر ايراني در قالب پنج هزار كاروان به زيارت خانه خدا مشرف مي‌شوند.

يادآوري مي شود، روز ۲۹ دي ماه (۱۷ ربيع‌الاول) پيش‌آگهي ثبت‌نام حج تمتع در كاروانها اعلام خواهد شد و ثبت‌نام در كاروانها نيز از ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه يعني دو ماه و نيم زودتر از سال گذشته آغاز مي‌شود و از نيمه دوم شهريور ماه نيز اعزام زائران حج تمتع انجام خواهد شد.