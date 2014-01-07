به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا سروستانی صبح سهشنبه در نشست شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر اظهار داشت: هیئتهای مذهبی در برگزاری مراسمات مذهبی و آئینهای دینی نقشی بسیار مهم دارند و باید تلاش کنیم تا این هیئتها بتوانند به خوبی برنامههای خود را اجرا کنند.
وی به فعالیتهای بسیار خوب هیئتهای مذهبی در استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: مردم استان بوشهر همواره عشق و علاقه خود را به اهل بیت ابراز داشتهاند و این موضوع را در برنامههای مذهبی انها به خوبی میتوانیم ببینیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر بر لزوم تلاش برای بهبود عملکرد هیئتهای مذهبی تاکید کرد و افزود: هیئتهای مذهبی همواره در برنامههای مختلف سوگواری و ولادتهای ائمه در خط مقدم برگزاری مراسمات دینی و مذهبی هستند و باید حمایت لازم از آنها صورت بگیرد.
مهمترین اولویت سازمان تبلیغات اسلامی ترویج فرهنگ دینی است
وی از شورای هیئتهای مذهبی به عنوان یک تشکل میان تخصصی یاد کرد و اذعان داشت: این نهادها نقش بسیار مهمی در تبیین و ترویج آرمانهای اسلامی و الهی دارند و از محوریترین و مطمئنترین نهادهای مردمی هستند.
سروستانی به تلاش شورای هیئات مذهبی برای ساماندهی فعالیتهای دینی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین اولویتهای سازمان تبلیغات اسلامی ترویج فرهنگ دینی است که هیئتهای مذهبی نقش مهمی در این زمینه دارند.
لازم به ذکر است که در این نشست اعضای هیئت رئیسه جدید شورای هیئتهای مذهبی انتخاب شدند که سیدناصر فاطمی به عنوان رئیس، فاضل بردستانی بهعنوان نایبرئیس و سید محمد امین ریشهری به عنوان دبیر شورا برای مدت یک سال انتخاب شدند.
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