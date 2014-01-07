آخرین فرصت بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان البرزی 19 دیماه سال جاری است

مرتضی سلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: آخرین فرصت تسویه یا تعیین تکلیف بدهی کارفرمایان واحدهای صنعتی و کشاورزی، صنفی تا 19 دیماه سال جاری تعیین شده است و کارفرمایانی که تا این تاریخ اقدام به پرداخت بدهی های خود کنند از 100 درصد بخشودگی جرائم بیمه ای برخوردار خواهند شد.
سلامی در ادامه تاکید کرد: برای تسهیل وصول مطالبات معوق سازمان تامین اجتماعی و همچنین رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان، کارفرمایان تا تاریخ 19 دیماه اقدامات لازم را انجام دهند.
وی اظهار داشت: بیش از 41 هزار کارگاه تحتپوشش بیمه در استان البرز مشغول به فعالیت هستند که در سال گذشته مبلغ 500 میلیارد ریال جریمه شده اند.
سلامی یادآور شد: در سطح استان البرز حدود 35 هزار کارگاه بدهکار وجود دارد که از این تعداد فقط 10 هزار کارفرما از 180 میلیارد ریال بخشودگی بهرهمند شدند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان البرز افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون در سالجاری 36 هزار کارگاه مدیون با مراجعه از 510 میلیارد ریال بخشودگی جرائم بدهی برخوردار شده اند.
وی در پایان گفت: استان البرز دارای 95 هزار بازنشسته و مستمریبگیر، 380 هزار بیمهشده اصلی و 14 هزار نفر مقرریبگیر بیکاری تحتپوشش است و با احتساب افراد تحت تکفلشان به بیش از 1 میلیون و 200 هزار نفر میرسد.
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