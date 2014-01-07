دستگیری عاملان حمله و زورگیری از رئیس دانشکده عمران دانشگاه تهران/ مدیریت صفحه اراذل و اوباش در فیس بوک از خارج کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 36 ساعت قبل زورگیری از یکی از اساتید دانشگاه در محدوده خیابان انقلاب به پلیس 110 اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای کلانتری در محل حاضر شدند. در بررسی ها مشخص شد 2 سر زورگیر با استفاده از سلاح سرد اقدام به مجروح کردن دکتر نایینی رئیس دانشکده عمران دانشگاه تهران کرده و پس از سرقت تلفن همراهش از محل متواری شدند. بلافاصله استاد مجروح به بیمارستان منتقل شد و گروه ویژه ای از کارآگاهان پلیس آگاهی مسئول رسیدگی به پرونده شد.

به گفته رئیس پلیس تهران پس از انجام تحقیقات ساعت 3 بامداد امروز 4 نفر از جمله ضارب و فرد موتورسوار به همراه 2 همدستشان که باند زورگیری تشکیل داده بودند شناسایی و دستگیر شدند.

ساجدی نیا با بیان اینکه شواهد و قرائن نشان می دهد که این افراد اقدامشان به دلیل استفاده از سلاح سرد حکم محاربه دارد تاکید کرد: پرونده این افراد پس از اقرار به ارتکاب این جرم به مرجع قضائی ارسال شد تا برخورد شایسته ای با این افراد صورت گیرد.

تکذیب حمله اراذل و اوباش نقابدار به خودروهای خیابان میرداماد

وی با تکذیب حمله اراذل و اوباش نقابدار به خودروها در خیابان میرداماد گفت: دیروز خبری در یکی از سایتهای خبری مبنی بر حمله 105 اراذل و اوباش منتشر شد که مدعی بود این افراد پشت چراغ قرمز اقدام به تخریب خودروها کرده اند. بلافاصله تیم های پلیس به محل اعلام شده مراجعه کردند و پس از صحبت با کسبه و شرکتها و همسایگان مشخص شد هیچگونه حمله اراذل و اوباش در منطقه رخ نداده است ضمن اینکه دوربین های ترافیکی و شرکتها نیز بررسی شد و پس از تحقیق زیاد مشخص شد این خبر کذب است.

رئیس پلیس تهران ادامه داد: از این سایت خبری به دلیل تشویش اذهان عمومی و خدشه احساس امنیت شکایتی انجام شده و به مرجع قضائی ارسال شد. پلیس قاطعانه با یک مورد زورگیری و شرارت برخورد می کند و 15 اراذل و اوباش جرات ندارند دست به چنین کاری بزنند.

کاهش 7 درصدی سرقت خرد در تهران

ساجدی نیا از کاهش 7 درصدی سرقت خرد در تهران خبر داد و افزود: با تلاش پلیس پیشگیری و آگاهی توانستیم از اجرای طرحهایی سرقت خرد را نسبت به سه ماه قبل 7 درصد کاهش دهیم امیدواریم با طرحهایی که تا پایان سال اجرا می شود روند کاهشی وقوع سرقت خرد تداوم یابد.

به گفته وی، امروز طرح برخورد با مالخران با بررسی 800 واحد صنفی به اجرا درآمد.

رئیس پلیس تهران ادامه داد: روز گذشته نیز طرح برخورد با مسافربرنماها که اقدام به خفتگیری می کردند به اجرا درآمد.

ساجدی نیا در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او در مورد فعالیت صفحه اراذل و اوباش در یکی از شبکه های اجتماعی گفت: فردی در خارج کشور این صفحه را پیگیری می کند که شناسایی این افراد و عوامل همکار با آنها در تهران در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان با بیان اینکه نزاع و درگیری نسبت به 9 ماهه قبل کاهش یافته است اظهار داشت: پس از دستگیری 123 نفر زورگیر و سارق 30 نفر دیگر در رابطه با این پرونده ها دستگیر شدند.