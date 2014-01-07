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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۴۵

از مهرماه سال آینده صورت می گیرد؛

پذیرش دانشجویان ارشد در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پذیرش دانشجویان ارشد در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه از پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در این دانشکده خبر داد و گفت: از مهر ماه سال آینده پذیرای این دانشجویان خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی پاسدار روز سه شنبه با اعلام این خبر افزود: هم اکنون در مقاطع کاردانی و کارشناسی پذیرش دانشجو صورت می گیرد اما از ابتدای سال تحصیلی آینده دانشجویان تکمیلی (کارشناسی ارشد) را نیز پذیرش خواهیم کرد.

وی همچنین تعداد کارشناسان تغذیه استان کرمانشاه را حدود 60 نفر، کارشناسان ارشد را 12 و تعداد متخصصین تغذیه و دارندگان مدرک دکترای تخصصی تغذیه را پنج نفر ذکر کرد.

پاسدار در ادامه از راه اندازی انجمن تغذیه استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این انجمن که از بخش هایی همچون تحقیقات و پژوهش، رژیم شناسان و آموزش های عمومی جامعه تشکیل شده از امروز کار خود را با حضور اعضا آغاز می کند.

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ابراز امیدواری کرد این انجمن با توجه به توانمندی اعضا با ارائه فعالیت های علمی و صحیح در آینده ای نزدیک پاسخگوی نیاز های جامعه باشد.

پاسدار همچنین از مراکز، ادارات و نهادها خواست تا با هماهنگی این انجمن در جهت آموزش و فرهنگ سازی تغذیه برای کارکنان و نیز مخاطبان خود اقدام کنند.

کد مطلب 2209632

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