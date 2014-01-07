مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري كردستان ابقا شد

به گزارش خبرنگار مهر، با صدور حكمي جديد عليرضا تخت شاهي براي مدت زمان دو سال ديگر به عنوان مدير عامل شركت آب و فاضلاب شهري استان كردستان منصوب شد.

در حكم صادر شده از سوي حميدرضا جانباز رئيس مجمع عمومي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، خطاب به مهندس عليرضا تخت شاهي آمده است: حسب اختيارات حاصل از ابلاغيه وزير محترم نيرو، به موجب اين حكم براي مدت دو سال ديگر انتصاب جنابعالي در سمت مدير عامل شركت مذكور تمديد مي گردد.

عليرضا تخت شاهي از سال 1391 به عنوان مدير عامل شركت آب و فاضلاب شهري كردستان منصوب شد.

عليرضا تخت شاهي از نيروهاي با سابقه شركت آب و فاضلاب شهري استان كردستان به شمار مي رود كه در مدت زمان مديرعاملي وي اين شركت نيز اقدامات خوبي در راستاي توسعه شبكه آب و فاضلاب شهري اين استان را اجرايي كرده است.