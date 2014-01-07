  1. استانها
  2. کردستان
۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۴۹

مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري كردستان ابقا شد

مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري كردستان ابقا شد

سنندج – خبرگزاري مهر: حكم عليرضا تخت شاهي مدير عامل شركت آب و فاضلاب شهري استان كردستان براي مدت زمان دو سال ديگر تمديد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با صدور حكمي جديد عليرضا تخت شاهي براي مدت زمان دو سال ديگر به عنوان مدير عامل شركت آب و فاضلاب شهري استان كردستان منصوب شد.

در حكم صادر شده از سوي حميدرضا جانباز رئيس مجمع عمومي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، خطاب به مهندس عليرضا تخت شاهي آمده است: حسب اختيارات حاصل از ابلاغيه وزير محترم نيرو، به موجب اين حكم براي مدت دو سال ديگر انتصاب جنابعالي در سمت مدير عامل شركت مذكور تمديد مي گردد.

عليرضا تخت شاهي از سال 1391 به عنوان مدير عامل شركت آب و فاضلاب شهري كردستان منصوب شد.

عليرضا تخت شاهي از نيروهاي با سابقه شركت آب و فاضلاب شهري استان كردستان به شمار مي رود كه در مدت زمان مديرعاملي وي اين شركت نيز اقدامات خوبي در راستاي توسعه شبكه آب و فاضلاب شهري اين استان را اجرايي كرده است.

کد مطلب 2209633

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها