تحقق چشم انداز فرهنگ ديني مستلزم همگامي دستگاه هاي فرهنگي/برخي موازي كاري هاي فرهنگي مشهود است

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اينكه در برخي نهادها و ارگان ها به دليل فعاليت هاي مشابه موازي كاري وجود دارد و مبحث فرهنگي نيز از اين جمله است و نهادهاي متعددي متولي اين امر هستند تصميم گرفتيم با مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نوین سازمان تبلیغات اسلامی کشور به گفتگو بنشينيم.

حجت الاسلام سيد ناصرالدين نوري زاده صبح امروز در حاشيه بازديد از تبليغات اسلامي استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در بين ارگان ها و نهادهاي فرهنگي حدود 400 نهاد به صورت رسمي و غير رسمي در حوزه فرهنگي فعاليت و كار مي كنند كه به طور حتم موازي كاري بين آنها صورت مي گيرد.

مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نوین سازمان تبلیغات اسلامی کشور اضافه كرد: در واقع اگر متكفل بخش هاي فرهنگي، يك حوزه خاص باشد تاثيرگذارتر خواهد بود.

اگر يك حوزه خاص فعاليت هاي فرهنگي را انجام دهد بهتر است

وي با بيان اينكه موازي كارهايي كه در بين ارگان ها انجام مي شود به گونه اي نيست كه فعاليت هاي يكديگر را نقض كنند، عنوان داشت: اگر يك حوزه خاص فعاليت هاي فرهنگي را انجام دهد خيلي بهتر است.

حجت الاسلام نوري زاده با اشاره به اينكه در بسياري موارد مي توانيم با همفكري و وحودت رويه در برنامه ها قوت برنامه هاي فرهنگي و اثربخشي آنها را بيشتر كنيم، افزود: از اين طريق جامعه مخاطب بيشتري را نيز مي توانيم تحت تاثير قرار دهيم.

در ادامه معاون مديركل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نوین سازمان تبلیغات اسلامی کشور نيز كه امروز ميهمان همدان است، ابراز داشت: آنچه در حوزه فرهنگ قابل قبول است سياست گذاري و تصميم گيري هاي كلان است.

در بخش اجراي فعاليت هاي فرهنگي هر اندازه فعاليت بيشتر باشد، بهتر است

مسعود حداد اذعان داشت: در بخش اجراي فعاليت هاي فرهنگي هر اندازه فعاليت زيادتر باشد بهتر است.

مسئول تشكل ها و هيئت هاي مذهبي سازمان تبليغات اسلامي كشور اظهار داشت: تجربه در حوزه فرهنگ نشان داده كه هر اندازه در حوزه فرهنگ كار شود باز هم كم است.

هر فرد ايراني در جايگاه خود كار فرهنگي انجام دهد

وي افزود: هر فرد ايراني بايد در جايگاه خود كار فرهنگي انجام دهد چراكه در مقابل هجمه هاي دشمن هر چه كار فرهنگي انجام شود كم است.

معاون مديركل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نوین سازمان تبلیغات اسلامی کشور بيان داشت: آنچه در حوزه فرهنگ مضموم و ناپسند است اين است كه سياست هاي متناقض، متفاوت و بعضا خنثي انجام شود كه بايد فكري در اين راستا انجام داد.

حداد اضافه كرد: شوراي عالي فرهنگي نگاه هاي موثري به فرهنگ داشته است اما هنوز اين امر در كشور ما نهادينه نشده كه سياست يكي، راهبرد كلان يكي و اجرا هر چه بيشتر بهتر است.

وي عنوان داشت: به نظر مي رسد در برخي دستگاه ها اين امر كمي خلط مبحث شده چراكه خود را هم سياستگذار و هم مجري مي دانند.