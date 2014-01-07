عدم رفع مشکلات کشاورزان چوئبده سبب بی اعتمادی آنان به دولت شده است

سید عماد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسئله همچنین باعث بی میلی آنان به ادامه کار کشاورزی شده که این به مثابه زنگ خطری برای مسئولان است.

وی در ادامه گفتگو با اشاره به برخی مشکلات کشاورزان چوئبده اظهار کرد: لایروبی نشدن انهار سبب پایین آمدن کیفیت محصول خرما شده است.

رییس شورای اسلامی شهر چوئبده از توقف کار لوله گذاری برای زهکشی انهار و طرح آبیاری زمینهای کشاورزی (TBA) به عنوان دیگر مشکلات فرا روی کشاورزی این منطقه نام برد و تصریح کرد: نیمه کاره رها شدن این پروژه ها سبب هدر رفت اعتبارات و از بین رفتن تجهیزات به کار برده شده می شود.

موسوی با نامتناسب خواندن حجم زمینهای اختصاص یافته برای کشاورزی با تعداد کشاورزان چوئبده یادآور شد: کوچک بودن زمینها برای انجام کار کشاورزی مقرون به صرفه نیست و این بی میلی کشاورزان به ادامه کار را سبب شده است.

وی گفت: از مدیر جهاد کشاورزی خواسته ایم تا زمینهای مقابل روستاها را به کشاورزان جهت کار و فعالیت واگذار کند ضمن آنکه تسهیلات مناسبی را از جمله رفع بروکراسی اداری و ضمانت ها را از پیش پای کشاورزان بردارد.

رییس شورای اسلامی شهر چوئبده با تاکید بر ضرورت ایجاد یک مرکز خدمات ترویج کشاورزی در شهر چوئبده افزود: نبود این مرکز سبب شده تا کشاورزان برای رسیدن به مرکز خدمات ترویجی واقع در ابوشانک علاوه بر طی طریق زیاد متحمل صرف هزینه نیز شوند که این مسئله نیز سبب دلسردی و خستگی آنان از ادامه کار می شود.

به گفته وی کمبود کارشناس ترویج و خدمات کشاورزی از دیگر مشکلات کشاورزان این منطقه است.

موسوی اظهار کرد: طبق اظهارات مدیر جهاد کشاورزی هر مرکز ترویجی نیاز به 17 کارشناس دارد و این در حالیست که در هر یک از چهار مرکز خدماتی و ترویجی کشاورزی در سطح شهرستان آبادان تنها یک کارشناس مشغول کار است.

رییس شورای اسلامی شهر چوئبده تصریح کرد: کمبود کارشناس خدمات ترویجی کشاورزی موجب شده تا ارائه خدمات به کشاورزان منطقه به خوبی صورت نگیرد و کشاورزی در منطقه به صورت سنتی و بدون نظر کارشناسی انجام و دنبال شود که این ضربه جدی به پیکره کشاورزی منطقه وارد می کند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به موضوع بیمه کشاورزی گفت: این بیمه تنها محصولات کشاورزی را شامل می شوند و زمینهای کشاورزی و درختان بدون توجه رها شده اند.

موسوی افزود: بر اساس قانون 85 درصد از خسارت وارده بر محصولات (بر اساس تعداد نخل ها) باید به کشاورزان پرداخت شود و این در حالیست که به طور عملی تنها 32 درصد از حجم پرداختی خسارت ها به کشاورزان منطقه محقق می شود که این امر نظارت جدی دست اندرکاران امور کشاورزی را به رفع این مسئله طلب می کند.

رییس شورای اسلامی شهر چوئبده با اشاره به اجرای طرح ملی « سد پایین دست بهمنشیر برای کنترل آب شور و شیرین » عنوان کرد: متاسفانه این طرح ملی مدتهاست که مسکوت مانده است و امید می رود تا هر چه سریعتر کارهای آن دنبال و به انجام برسد.

وی از وجود گراز به عنوان یکی از معضلات اساسی کشاورزی منطقه که از لحاظ مالی نیز خسارات فراوانی را به کشاورزی منطقه تحمیل کرده است نام برد و گفت: نحوه مبارزه با این حیوان آن هم به طور اساسی و جدی باید در قالب یک طرح ملی بررسی و اجرا شود چرا که مبارزه با این حیوان در توان یک کشاورز نیست.

موسوی تصریح کرد: خرما از جمله محصولات استراتژیکی و تک محصولی منطقه است که متاسفانه به طور علمی و مناسبی بر روی آن کار نمی شود، ایجاد مراکز عمل آوری، تکثیر و صنایع پایین دستی خرما می تواند در امر صادرات بهتر و بیشتر این محصول کمک کند.

رییس شورای اسلامی شهر چوئبده بر لزوم راه اندازی شعبه بانک کشاورزی در شهر چوئبده تاکید کرد و یادآور شد: این امر سبب تزریق منابع مالی و توسعه فعالیتهای کشاورزی از طریق ارائه تسهیلات بانکی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واگذاری بخش اعظمی از زمینهای کشاورزی منطقه به برخی از سرمایه گذاران سایر شهرها گفت: متاسفانه عده ای به اصطلاح سرمایه گذار با عقد قراردادهایی زمینهای کشاورزی منطقه را به تصاحب خود در آورده اند که البته کار عملی خاصی را نیز در این زمینها به انجام نرسانده اند.

موسوی خطاب به دست اندرکاران امر کشاورزی منطقه افزود: مگر سرمایه گذاران سایر شهرها چه بازدهی داشته اند که سرمایه گذار بومی از عهده انجام آن برنمی آید؟؟

رییس شورای اسلامی شهر چوئبده با تاکید بر توجه به موضوع اولویت افراد بومی اظهار کرد: در صورت حمایت و همراهی مسئولان امر با سرمایه گذاران بومی زمینه کار و فعالیت بیشتر و بهتر کشاورزان بومی منطقه فراهم خواهد شد.