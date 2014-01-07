اجرای طرح ساماندهی اماکن استیجاری در همدان / 60 مجوز دراستان صادر شده است

علیرضا ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خانه ها و ویلاهایی که در شهر همدان و بیشتر روستاهای علیصدر به مسافرین اجاره داده می شود علاوه بر بحث امنیتی برای مسافر چشم انداز خوبی در میادین ورودی شهر نداشته و باید ساماندهی شوند.

وی با بیان اینکه بیش از چند سال است که ساماندهی این اماکن در همدان مورد بررسی است، عنوان داشت: طرح ساماندهی اماکن استیجاری در همدان در حال اجرا بوده و با همکاری میراث فرهنگی، نیرو انتظامی و اصناف نزدیک به 60 مجوز برای اماکن استیجاری در استان همدان صادر شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان با بیان اینکه برخی مالکین از اجرای این طرح سر باز می زنند، بیان داشت: برخی مالکین اماکن استیجاری به دلیل انجام ندادن مراحل بهداشتی و امنیتی و ثبتی از اجرای این طرح سرباز می زنند.

شرکت سفر طلای هگمتانه به عنوان عامل ساماندهی اماکن استیجاری انتخاب شده است

ایزدی با اشاره به اینکه در اجرای طرح ساماندهی اماکن استیجاری، این اماکن شناسایی می شوند، عنوان داشت: با رایزنی های انجام شده با سازمان میراث فرهنگی کشور شرکت سفر طلای هگمتانه به عنوان عامل ساماندهی اماکن استیجاری انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه شرکت سفر طلای هگمتانه با همکاری اصناف و نیرو انتظامی برای صدور مجوز اماکن استیجاری اقدام می کند، ابراز داشت: با اجرای این اقدامات و صدور مجوز برای اماکن استیجاری امیدواریم در نوروز سال 93 دیگر مشکل اماکن استیجاری در استان وجود نداشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان ادامه داد: در ابتدای ورودی شهر همدان از سمت جاده تهران یک پایگاه مرکزی برای اسکان مسافران قرار داده می شود تا مسافران در بدو ورود به شهر جانمایی شوند.

ایزدی با بیان اینکه سه پایگاه دیگر نیز برای اسکان مسافران در شهر مستقر خواهند شد، بیان داشت: یک پایگاه در ابتدای جاده کرمانشاه و دو پایگاه دیگر در چهار راه بابک و چهار راه میدان بار همدان برای اسکان دهی مسافران مستقر می شوند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 20 منزل برای اسکان مسافران دارای مجوز هستند، ابراز داشت: مالکین اماکن استیجاری برای گرفتن مجوز و تکمیل فرم اظلاعات می توانند به شرکت سفر طلای هگمتانه مراجعه کنند.