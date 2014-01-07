به گزارش خبرگزاری مهر، فناوری جورابهای ورزشی ابتدا از مواد اسپاندکس با قابلیت کشش ساده آغاز شد و پس از آن به رایانه های کوچکی رسید که هرگام کاربر را دنبال می کرد اما اکنون در نمایشگاه محصولات الکترونیکی لاس وگاس اولین جورابهای هوشمند دنیا رونمایی می شوند که می توانند چگونگی برخورد پای کاربر به زمین، ریتم هر قدم و طول هر قدم را محاسبه کند.

این جورابهای 100 پوندی با همکاری یک تولید کننده ورزشی در بریتانیا عرضه خواهد شد و طی زمان حسگرهای این جورابها می آموزند که کاربر آنها چگونه می دوند و راه می رود، از این رو می تواند به کاربر احتمال آسیب و یا فشار بیش از حد را هشدار دهد.

هیپسیلون به عنوان شرکت سازنده این جورابهای هوشمند اظهار می دارد که این جورابها از ماه مارس (اسفند ماه) وارد بازارهای فروش می شوند.

این شرکت همچنین لباسهای ورزشی که دارای گیره های داخلی است که کاربر می تواند فناوری ردیابی تناسب اندام خود را به آن متصل کند و از حسگرهای داخلی آن برای ارتباط با تلفن های همراه استفاده کند، را رونمایی کرده است. یک اپلیکیشن به کاربر این امکان را می دهد که نقشه چگونگی برخورد پای خود را با زمین و اطلاعات آماری را درباره نحوه دویدن خود مشاهده کند.

این جورابهای ردیاب زیستی بارزترین نمونه یک سری فناوریهای پوشیدنی هستند که قرار است درنمایشگاه محصولات الکتریکی لاس وگاس که از امروز سه شنبه 17 دی ماه برگزاری شده به نمایش گذاشته شود.

اکثر این فناوریهای پوشیدنی ساعت و دستگاه های ردیابی تناسب اندام خواهند بود که با تلفنهای همراه مرتبط شده و به کاربر خود دسترسی ساده تری به اطلاعات مورد نیاز را می دهند.

در این نمایشگاه همچنین یک مسواک اینترنتی رونمایی می شود که توسط شرکت کولیبری در پاریس ساخته شده است. سازنده این مسواک مدعی است که گجت عرضه شده می تواند عادات مسواک زدن کاربران خود را تحلیل کرده و آن را از طریق یک اپلیکیشن به نمایش بگذارد. این امر موجب می شود که کاربران بهداشت دهان و دندانی خود را ارتقا بخشند و به طور مستمر این مسئله را پیگیری کنند.

این دستگاه 99 دلاری اوایل سال جاری به فروش گذاشته می شود و به کاربرخود می گوید در چه طول زمانی مسواک می زنند و آیا به قسمتهای مهم دندان که خارج از دسترس هستند توجه کرده اند یا خیر.

بن وود از شرکت تحلیلی سی سی اس اینسایت گفت: بیش از 100 میلیون دلار تاکنون در بخش جمع کردن بودجه آنلاین عمومی برای ساخت فناوریهای پوشیدنی هزینه شده است که اکثر آنها روی مچ بسته می شوند. رشد انفجاری این گجتها می توانند انعکاس دهنده فروش تبلتها طی چند سال آینده باشد، اما بسیاری از این فناوریهای پوشیدنی 5 دقیقه در نمایشگاه محصولات الکترونیک لاس وگاس به شهرت می رسند و پس از آن برای همیشه فراموش می شوند.