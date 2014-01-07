15 خرداد نقطه عطف تاریخ سیاسی کشور/ نقش مردم ورامین در پیروزی انقلاب اسلامی بی بدیل است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در حاشیه عیادت از مرتضی معصومشاهی یادگار شهید قیام تاریخی 15 خرداد سال 1342 شهرستان ورامین اظهار داشت: با گذشت 50 سال از حماسه بزرگ و عظیم 15 خرداد هنوز این قیام تاریخی در دل و ذهن ملت ایران زنده است.



وی افزود: قیام 15 خرداد نقش به سزایی در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کرد به طوری که امام راحل فرمودند که جوانان معظم ورامین به ما حق ویژه ای دارند زیرا آنها در 15 خرداد زخمت کشیدند و جوانان خود را را از دست دادند.



این مسئول ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز در سفر خود به منطقه ورامین در سال 1382 فرمودند که شهدای مظلوم و گمنام ورامین مثل ستاره های درخشان نه فقط در آسمان ورامین بلکه در آسمان ایران اسلامی خواهند درخشید.



محمودی اضافه کرد: مسئولان کشوری و لشکری نیز در سفرهایی که به ورامین داشتند، همواره از نقش مردم این دیار در حمایت از ارزشهای اسلامی تجلیل کرده و قیام تاریخی 15 خرداد را نقطه درخشان تاریخ مبارزاتی مردم ورامین قلمداد کرده اند.



این مسئول ادامه داد: 15 خرداد یک نقطه عطفی در تاریخ کشور است که از همان وقت، فعالیت سیاسی شروع شد و روحانیون از همان وقت خودشان را مجهز کردند و 15 خرداد اسطوره قدرت ستمشاهی را در هم شکست و اولین و مهم ترین فصل خونین مبارزه با رژیم ستمشاهی در عاشورای 15 خرداد رقم خورد و 15 خرداد هر چند ظاهراً با سرکوب خونین به نفع شاه تمام شد، اما در حقیقت ماهیت رژیم ستمشاهی را بیش از پیش برای همگان آشکار کرد و نقطه آغازی برای حرکت انقلاب اسلامی شد.



نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین اظهار داشت: مردم این منطقه دستگیری امام(ره) را تاب نیاورده و از خفقان و شکنجه های رژیم شاهنشاهی نترسیدند و قیام کردند و با پای پیاده و در گرمای طاقت فرسای این فصل به سوی تهران حرکت کردند و در پل باقرآباد توسط سفاکان رژیم پهلوی به خاک و خون کشیده شدند.



رییس شورای فرهنگ عمومی ورامین تأکید کرد: آن روز رژیم سفاک پهلوی، مردم مظلوم و بی گناه را به جرم دفاع از نایب بر حق امام زمان(عج) و ولایت فقیه به شهادت رساند و خداوند به غربت آن شهیدان عزت بخشید و امروز انقلاب اسلامی به برکت خون آن مردان غیرتمند در اوج قدرت است.



وی با بیان اینکه جوان ورامینی باید حماسه 15 خرداد را به‌عنوان سند افتخار خود قدر بداند، افزود: اسامی شهدای 15 خرداد به عنوان الگوهای شجاعت و دلاورمردی نباید از خاطر ما برود، آن روز بانوان نیز پا به پای مردان خود به سوی تهران حرکت کردند و از مرگ و شکنجه نهراسیدند.



گفتنی است قیام 15 خرداد سال 1342 در منطقه ورامین را می توان نقطه عطفی در شکل گیری انقلاب اسلامی دانست که در این رخداد تاریخی عده ای از اهالی شهرستانهای پیشوا و ورامین با شنیدن خبر دستگیری امام خمینی(ره) به صورت خودجوش با شعار و تظاهرات به سمت تهران در روز 15 خرداد 1342 حرکت کردند که با ممانعت ژاندارمری باقرآباد، عده ای از مردم ورامین در درگیری با مأموران به شهادت رسیدند.



شهید امیر معصوم شاهی یکی از شهدای قیام تاریخی 15 خرداد 24 است، این شهید بزرگوار همراه برادران خویش حاج غلامحسن، حاج غلامرضا و حاج محمد کمک پدر بودند و در رسیدگی به محرومان و مستصعفان فعالیت زیادی داشتند.



آن شهید بزرگوار در قیام 15 خرداد از شهر ورامین با قیام کنندگان همراه شده و با عشق و ارادت وصف ناپذیر به اسلام و امام (ره) جمعیت را همراهی کرد از برادرش، حاج محمد معصومشاهی نقل شده که «وقتی در بین راه به شهید گفتند: اگر از اینجا برگردیم چه می شود؟ شهید فرمود: کوفی ها برگشتند، ما اهل کوفه نیستیم که برگردیم».



شهید معصومشاهی با سینه ای مالامال از عشق به مقتدای خویش خمینی کبیر(ره) در باقرآباد جلوی جمعیت با اصابت گلوله به قلبش در خون سرخ خویش غلطید و به شهادت نائل شد.



جنازه خونین آن شهید بزرگوار نیز توسط دژخیمان رژیم ستمشاهی به مسگرآباد منتقل شده و همراه دیگر شهدا، غریبانه به خاک سپرده شد.