شهردار بناب هفته آینده معرفی می شود/ شش گزینه برای تصدی شهرداری بناب

به گزارش خبرنگار مهر، بابک رحیمیان صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه تا کنون در مورد انتخاب شهردار به توافق نهایی نرسیده ایم، اظهار داشت: شورای اسلامی شهر بناب در یک ماه گذشته گزینه های مختلفی را در رابطه با شهردار مدنظر گرفته و با آنها وارد مذاکره کرده، اما تاکنون شخص معینی برای این پست انتخاب نشده است.

وی افزود: شورای شهر از افراد انتخاب شده دعوت به عمل آورده و نظرات آنان را در مورد مسائل شهری جویا شده تا بتواند بهترین گزینه را از میان افراد مختلف انتخاب کند.

رحیمیان همچنین ادامه داد: از میان گزینه های دعوت شده شش نفر به عنوان آخرین گزینه انتخاب شده اند که شورای شهر بناب حداکثر ظرف اوایل هفته آینده از بین این شش گزینه، یک نفر را به عنوان شهردار بناب معرفی خواهد کرد.

وی درخصوص بازگشت به کار شهردار سابق بناب با حکم دیوان عدالت اداری اذعان کرد: آقای بابازاده با حضور در شورای اسلامی شهر استعفای خود را تقدیم شورا کرده است.

براساس شنیده ها از شش نفر گزینه نهایی جهت تصدی شهرداری بناب سه نفر بومی و سه نفر دیگر غیربومی هستند.