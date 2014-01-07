تیم قم صاحب 4 مدال تاپ کیک بوکسینگ کشور شد

جواد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون ورزش های رزمی کشورمان مسابقات رزمی در سبک تاپ کیک بوکسینگ قهرمانی کشور با حضور تیم هایی از استان‌های مختلف کشور طی روز گذشته در سه رده سنی به میزبانی هیئت مازندران به انجام رسید.

وی با اشاره به عملکرد قابل قبول رزمی کاران قمی در پایان این دوره از مسابقات رزمی قهرمانی کشور در سبک تاپ کیک بوکسینگ افزود: این رقابت‌ها در سه رده سنی و با حضور رزمی کاران 15 تیم از استان های مختلف به میزبانی هیئت ورزش های رزمی استان مازندران در شهر بابل به انجام رسید و با معرفی نفرات برتر اوزان مختلف خاتمه یافت.

رئیس هیئت ورزش های رزمی استان قم اضافه کرد: مسابقات تاپ کیک بوکسینگ قهرمانی کشور به میزبانی هیئت مازندران در شهر بابل در واقع جنبه انتخابی تیم ملی برای اعزام به فستیوال جهانی کیش را نیز داشت و خوشبختانه رزمی کاران قمی توانستند چهار مدال این رقابت ها را به خود اختصاص بدهند.

وی در ادامه با اشاره به تاپ کیک بوکسینگ کاران قمی مدال آور از این پیکارها، یاد آور شد: علیرضا قنبری یکی از طلایی های تیم اعزامی هیئت ورزش های رزمی استان قم بود که در این دوره از مسابقات درخشش بسیار خوب و خیره کننده ای داشت.

محمدزاده عنوان داشت: همچنین سیدراشد امینی دومین رزمی کار قمی در مسابقات تاپ کیک بوکسینگ کشور در بابل بود که با مبارزات دیدنی خود به دیدار نهایی رسید و در پایان موفق شد با غلبه بر حریف خود ضمن کسب عنوان قهرمانی دومین نشان طلای قم را کسب کند.

وی اضافه کرد: در مجموع سه رزمی کار قمی به فینال اوزان مختلف رقابت های تاپ کیک بوکسینگ قهرمانی کشور راه یافتند اما علی اسماعیلی در دیدار نهایی بدشانسی آورد و با کسب مقام نایب قهرمانی توانست تنها نقره تیم هیئت قم را کسب کند، ضمن اینکه مجتبی پهلوان نیز صاحب نشان برنز شد.