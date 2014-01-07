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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۴۱

وفایی نژاد:

دو هزار هکتار از اراضی صنعتی مازندران سنددار هستند

دو هزار هکتار از اراضی صنعتی مازندران سنددار هستند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: حدود دو هزار هکتار از اراضی صنعتی استان دارای سند هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی وفایی نژاد پیش از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات شهرکهای صنعتی افزود: از این میزان 600 هکتار دارای سند تفکیکی و 1400 هزار نیز سنددار هستند.

وی تکمیل پروژه های نیمه تمام را از مهمترین اولویت دولت اعلام کرد و گفت: برای تحقق این هدف نیازمند تامین اعتبار و حمایت هستیم.

وی سرانه زمین صنعتی در استان را شش متر مربع بیان کرد و گفت: این درحالیست که این میزان در کشور 15 متر مربع است.

وفایی نژاد با اشاره به عقد دو هزار و 300 قرارداد صنعتی در استان یاداورشد: از این تعداد 1300 واحدی تولیدی به بهره برداری رسیده اند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، یادآور شد: تاکنون هزار و 200 میلیارد ریال برای ایجاد زیرساختها در شهرکهای صنعتی استان هزینه شده است که 54 درصد اعبتارات ملی است.

38شهرک و ناحیه صنعتی در استان مازندران وجود دارد.
 

کد مطلب 2209652

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