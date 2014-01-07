300 سیلندر گاز معیوب از چرخه مصرف در سراوان خارج شد

عبدالغفور دهواری در گفتگو با مهر اظهار داشت: بازرسان اداره استاندار شهرستان سراوان در طی بازرسی های بعمل آمده از شبکه توزیع سیلندر های گاز مایع تعداد 300 عدد سیلندر معیوب را شناسایی و تا رفع نقص از چرخه مصرف خارج کردند.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد 6 هزار سیلندر گاز توسط کارشناسان این اداره مورد بازرسی قرار گرفته است که این تعداد بازرسی موجب خروج 300سیلندرمعیوب از چرخه مصرف شده است.

دهواری با اشاره به اینکه در همین مدت تعداد یک هزار سیلندر نو جایگزین سیلندر های معیوب شده است افزود: در همین راستا تعداد یک واحد سیلندر پر کنی در این شهرستان به دلیل تخلف محرز به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

وی ادامه داد: در طی 9 ماه گذشته همچنین تعداد 944 بازدید و 612 مورد نمونه برداری از واحد های تولیدی، صنفی و محموله های صادراتی توسط اداره استاندار این شهرستان بعمل آمده است.