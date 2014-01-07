  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۴۸

دهواری بیان داشت:

300 سیلندر گاز معیوب از چرخه مصرف در سراوان خارج شد

300 سیلندر گاز معیوب از چرخه مصرف در سراوان خارج شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: رییس اداره استاندار شهرستان سراوان گفت: تعداد 300 سیلندر گاز معیوب به منظورارتقای شاخص های ایمنی و در راستای اجرای طرح استاندارد سازی از شبکه توزیع خارج شد.

عبدالغفور دهواری در گفتگو با مهر اظهار داشت: بازرسان اداره استاندار شهرستان سراوان در طی بازرسی های بعمل آمده از شبکه توزیع سیلندر های گاز مایع تعداد 300 عدد سیلندر معیوب را شناسایی و تا رفع نقص از چرخه مصرف خارج کردند.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد 6 هزار سیلندر گاز توسط کارشناسان این اداره مورد بازرسی قرار گرفته است که این تعداد بازرسی موجب خروج  300سیلندرمعیوب از چرخه مصرف شده است.

دهواری با اشاره به اینکه در همین مدت تعداد یک هزار سیلندر نو جایگزین سیلندر های معیوب شده است افزود: در همین راستا تعداد یک واحد سیلندر پر کنی در این شهرستان به دلیل تخلف محرز به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

وی ادامه داد: در طی 9 ماه گذشته همچنین تعداد 944 بازدید و 612 مورد نمونه برداری از واحد های تولیدی، صنفی و محموله  های صادراتی توسط اداره استاندار این شهرستان بعمل آمده است.

کد مطلب 2209653

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها