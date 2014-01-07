سئول در پی دیدار خانواده‌ های جدا افتاده پس از جنگ/ اظهارات جالب ستاره سابق بسکتبال آمریکا درباره "کیم"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، با وجود لغو برنامه ملاقات اعضای خانواده‌ های جدا افتاده پس از جنگ کره در سپتامبر گذشته از سوی پیونگ یانگ، وزارت اتحاد کره جنوبی اعلام کرد که این کشور رسما پیشنهاد برگزاری نشستی را در هفته جاری با هدف گفتگو درباره دیدار خانواده های جدا مانده از جنگ در سالهای 1950 تا 1953 در دو سوی مرزها مطرح کرده است.



وزارت اتحاد کره جنوبی اعلام کرد که پاسخ سریع پیونگ یانگ و دیدار خانواده های جدا مانده از جنگ می تواند فرصت جدیدی را برای بهبود روابط دو کره فراهم کند.



پارک گئون هه رئیس جمهوری کره جنوبی نیز پیشنهاد ارائه کمک‌ های بشردوستانه بیشتر به کره شمالی را مطرح کرده و از همسایه اش خواسته تا به اقدامات تحریک آمیز خود پایان داده و باعث ایجاد دوره ای جدید از اتحاد دو کشور شود.



رئیس جمهوری کره جنوبی در ادامه به افزایش نگرانی ها درباره بی ثباتی در شبه جزیره کره در پی اعدام شوهر عمه رهبر کره شمالی پرداخت.



یادآور می شود آخرین بار 96 سالمند کره‌ ای پس از یک فرآیند طولانی با عبور از مرز دو کره و حضور در مجتمع کائه سانگ در کره شمالی پس از 60 سال با بستگان خود دیدار کردند.



خبر دیگر اینکه دنیس رادمن ستاره پیش کسوت رقابتهای بسکتبال ان بی ای در چهارمین سفر خود در سال گذشته تاکنون به خاطر گرامیداشت تولد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به پیونگ یانگ سفر کرد.



قرار است بازیکنان بازنشسته بسکتبال آمریکا در روز تولد رهبر کره شمالی با تیم ملی بسکتبال این کشور دیداری دوستانه برگزار کنند.



رادمن در گفتگو با خبرنگاران در فرودگاه پکن اعلام کرد اگر چه دیگران کره شمالی را کشوری کمونیست می دانند، رفتار کیم با من خوب است و رهبر سیاسی وی به من مربوط نیست. من تنها یک ورزشکار بوده و برای بازی کردن به آنجا می روم.



رادمن همچنین ماه گذشته با هدف آموزش تیم بسکتبال ملی کره شمالی برای بازی با بازیکنان سابق ان بی ای به پیونگ یانگ سفر کرد و اولین سفرش به کره شمالی نیز پس از انجام سومین آزمایش اتمی این کشور در فوریه سال گذشته با وجود قطعنامه های سازمان ملل بود.