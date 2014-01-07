حجت‌الاسلام حسينعلي رحمتي با اعلام اينكه اين كارگاه‌ها در بيش از 100 مسجد استان خراسان رضوي در حال اجراست به خبرنگار مهر اظهارکرد:‌ در هر پايگاه 30 نفر از جوانان در طي 10 جلسه آموزش هاي اخلاق اسلامي را فرا خواهند گرفت.

وي با بيان اينكه در اين كلاس‌ها از اساتيد خبره و مجرب استفاده خواهد شد افزود:‌ در اين 10 جلسه كتاب نقطه‌هاي آغازين اخلاق اسلامي آيت‌الله مهدوي كني به جوانان تدريس خواهد شد.

مسئول امور مساجد تبليغات اسلامي استان گفت: اين پايگاه ها در مناطق آسيب پذير سطح استان و مساجد فعال برگزار مي شود.

حجت الاسلام رحمتي با تأكيد بر نياز شديد جامعه به گسترش فرهنگ ديني، هدف از برگزاري اين كارگاههاي آموزشي را مبارزه با آسيب هاي اجتماعي و ترويج فرهنگ اسلامي در بين اقشار مختلف جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان ذكر كرد.

وي با بيان اينكه اين كلاس ها توسط اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي ارزيابي وبررسي خواهد شد گفت:‌ ارزيابي اين جلسات به منظور ارتقاء سطح كيفي كارگاهها انجام خواهد شد.

رحمتي با اشاره به اينكه اين كلاس ها در سال قبل توسط برخي از ائمه جماعات واساتيد خبره در هر شهرستان برگزار شد افزود:‌ سال گذشته در هر شهرستان يك پايگاه تحت عنوان پايگاه اخلاق اسلامي با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

وي با بيان اينكه در پايان اين كلاس ها آزمون برگزار خواهد شد اعلام كرد:‌ به بيش از 300 نفر از شركت كنندگان برتر اين دوره از كلاس ها جوايزي به رسم ياد بود اهداء خواهد شد.