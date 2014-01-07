مشارکت شش استان در نمایشگاه مبلمان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شرافتی ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: استانهای تهران، گیلان، مازندران، قزوین، آذربایجان شرقی و اردبیل در این نمایشگاه شرکت کرده اند.

وی با بیان اینکه این دور از نمایشگاه مبلمان، چوب و لوستر با حضور 65 غرفه دایر شده است، اضافه کرد: تلاش شده است تولیدکنندگان برتر در این نمایشگاه حضور یابند.

به گفته شرافتی تولیدات ارائه شده در نمایشگاه جزو نمونه های کیفی بوده و با تخفیف 25 درصد به فروش می رسد.

تاکید به استفاده از مواد اولیه داخلی

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اردبیل از جمله مولفه های انتخاب تولید کنندگان را استفاده از مواد اولیه داخلی با هدف حمایت از تولید بومی عنوان کرد.

وی افزود: تمامی مواد و مصالح، پارچه، چوب و ابزار آلات استفاده شده از مواد داخلی بوده و در راستای حمایت از تولید کننده نمایشگاه های استانی برگزار می شود.

به گفته شرافتی نمایشگاه مبلمان اردبیل از 16 تا 20 دی ماه از ساعت 15 تا 21 عصر در محل نمایشگاه بین المللی اردبیل برای بازدید عموم آزاد است.