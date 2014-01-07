درگیری و شلیک گلوله در سرخنکلاته یک کشته برجای گذاشت

سرهنگ محمدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این درگیری یک هفته قبل در شهرک صنعتی آق قلا و نزدیک روستای سرخنکلاته بین دو جوان اتفاق افتاد که بعد از اطلاع کلانتری بخش بهاران و این موضوع به پلیس آگاهی اعلام شد و ماموران بلافاصله در منطقه حضور یافتند.

وی ادامه داد: در این درگیری بر اثر شلیک سهوی یک تفنگ شکاری مرد چوپانی که قصد جدا کردن این درگیری را داشت مورد اصابت قرار گرفت و کشته شد.

سرهنگ اکبری بیان کرد: بعد از دستگیری مضونین یکی از آن ها به جرم خود اعتراف کرد که پس از بازسازی صحنه و تایید جرم وی با قرار صادره راهی زندان شد.