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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۴۰

سرهنگ اکبری:

درگیری و شلیک گلوله در سرخنکلاته یک کشته برجای گذاشت

درگیری و شلیک گلوله در سرخنکلاته یک کشته برجای گذاشت

گرگان – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی استان گلستان گفت: درگیری بین کارگران در منطقه سرخنکلاته بعد از شلیک سهوی یک گلوله به قتل یک چوپان منتهی شد.

سرهنگ محمدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این درگیری یک هفته قبل در شهرک صنعتی آق قلا و نزدیک روستای سرخنکلاته بین دو جوان اتفاق افتاد که بعد از اطلاع کلانتری بخش بهاران و این موضوع به پلیس آگاهی اعلام شد و ماموران بلافاصله در منطقه حضور یافتند.

وی ادامه داد: در این درگیری بر اثر شلیک سهوی یک تفنگ شکاری مرد چوپانی که قصد جدا کردن این درگیری را داشت مورد اصابت قرار گرفت و کشته شد.

سرهنگ اکبری بیان کرد: بعد از دستگیری مضونین یکی از آن ها به جرم خود اعتراف کرد که پس از بازسازی صحنه و تایید جرم وی با قرار صادره راهی زندان شد.

کد مطلب 2209658

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